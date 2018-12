Lakers Bungkam Tuan Rumah

JUARA bertahan NBA Golden State Warriors tidak mampu merebut kemenangan ketika melawan LA Lakers, Selasa (25/12) waktu setempat.

Kendati sebagai tuan rumah, Warriors harus mengakui tamunya, Los Angeles Lakers, dengan skor 101-127. Warriors memiliki peluang membungkam tamunya, jika mampu memanfaatkan absennya bintang Lakers LeBron James yang harus ditarik keluar lapangan karena cedera.

"Tanpa James, tim tetap melakukan kerja yang bagus untuk bertempur. Kami tahu lawan akan berusaha keras karena ada James di Lakers," kata pelatih Lakers Luke Walton seusai pertandingan.

Walton menambahkan tim medis mereka akan segera memeriksa kondisi James. Dipastikan James harus ikut tes magnetic resonance imaging (MRI) untuk bisa diketahui seberapa parah cedera yang dialami.

LeBron harus ditarik keluar lapangan pada awal kuarter ketiga karena masalah pangkal paha. "Saya harap cedera tidak lama, mudah-mudahan bisa cepat kembali bermain," kata James yang mencetak double-double 17 poin dan 13 rebound.

Minus James, Lakers pun berharap kepada para pemain mudanya. Beruntung mereka yang diharapkan bisa produktif, seperti Rajon Rondo dan Lance Stephenson. Sementara itu, Kyle Kuzma menyumbangkan 19 poin, Brandon Ingram 14 poin, Josh Hart 12 poin, dan Stephenson 11 poin.

Di kubu Warriors, Kevin Durant tidak terlalu memukau. Dia hanya mencetak 21 poin. Begitu juga dengan rekannya, Stephen Curry, yang hanya menorehkan 15 poin. Andre Iguodala menjadi penyumbang skor tertinggi untuk tuan rumah Warriors dengan 23 poin.

Bucks raih kemenangan

Pada laga yang berlangsung di Madison Square Garden, New York, AS, Selasa (25/12), Giannis Antetokounmpo tampil gemilang. Dia sukses membawa kemenangan bagi Milwaukee Bucks atas tuan rumah New York Knicks dengan skor 109-95.

Dalam laga yang bertepatan dengan perayaan Natal, Antetokounmpo menjadi kontributor terbesar dengan 30 poin dan 14 rebound bagi Bucks. Selain Antetokounmpo, Brook Lopez tampil meyakinan dengan mencatatkan 20 poin.

Kemenangan tersebut menjadi obat dari kekalahan dalam laga sebelumnya. Pada laga Minggu (23/12), tim yang diarsiteki Mike Budenholzer dipermalukan tim tuan rumah Miami Heats dengan skor 87-94.

Sementara itu, dengan mengalahkan Knicks, rekor kekalahan Bucks atas Knicks berkurang menjadi 136 kalah dan 134 menang.

Antetokounmpo mengaku puas dengan hasil pertandingan. "Ini ialah salah satu dari hasil laga tertinggi," ucap Antetokounmpo yang baru pertama kali berlaga saat Natal sejak 1977.

"Tim-tim spesial bermain saat hari Natal dan ini ialah kesempatan bagi kami dan kami betul-betul bahagia," kata pemain asal Yunani tersebut.

Hasil pertandingan lainnya Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 113-109, Boston Celtics-Philadelphia 76ers 121-114, dan Utah Jazz-Portland Trail Blazers 117-96. (R-3)