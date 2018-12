IIMS 2019 Siapkan Motor Sport Zone

MOMENTUM pergantian tahun dari 2018 ke 2019, dipergunakan Indonesia International Motor Show (IIMS) untuk me-launching Motor Sport Zone yang merupakan hasil kolaborasi dengan media Naikmotor.com di Seri Penutup Indoclub Championship 2018 di Sirkuit Karting Sentul, Bogor, pada Minggu (23/12).

Pada area Motor Sport Zone akan menghadirkan lima program unggulan, yaitu Dyno Contest, Racing Parade, IIMS Award, Sport & Racing Category, Mini GP Race, dan Umbrella Girl Photo Contest. Semua program tersebut akan hadir di IIMS 2019 pada 25 April–5 Mei 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Dyno Contest melombakan kekuatan kendaraan roda dua. Kategori pemenang dilihat dari ukuran cc, tipe motor, dan juga free for all (FFA). Racing Parade berupa parade yang dilakukan komunitas kendaraan roda dua, yang dimulai pada acara pembukaan di Racing Hall Area dan berakhir dengan pertunjukan di area Center Piece of Carni IIMS 2019.

Sementara itu, Mini GP Race ialah arena balapan supermini ala Moto GP, pengunjung juga boleh mencoba mengendarai motor ini. Selain itu, ada juga Umbrella Girl Photo Contest, yaitu kontes foto untuk para model Umbrella Girl yang akan dikompetisikan setiap weekend di Racing Area. Pada IIMS 2019 juga diselenggarakan IIMS Award, untuk Sport & Racing Category. (RO/S-1)