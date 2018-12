Meghan Trainor Nikahi Aktor Daryl Sabara

TEPAT di usianya yang ke-25 pada 22 Desember lalu, penyanyi Meghan Trainor menikah dengan aktor Daryl Sabara. Mereka bertunangan sejak sehari sebelum ulang tahun Meghan yang ke 24 tahun lalu.

Saat upacara pernikahan, perempuan bernama lengkap Meghan Elizabeth Trainor itu tampil luar biasa dalam balutan gaun pengantin putih. Kemudian ketika digelar resepsi, ia berganti mengenakan setelan renda rancangan Rita Vinieris, perancang terkenal asal Kanada.

Seperti dilaporkan oleh majalah People, pelantun lagu All About that Bass dan Lips Are Movin itu juga mengenakan perhiasan karya Norman Silverman yang memukau.

Pasangan tersebut mengucapkan sumpah di depan sekitar 100 orang teman dekat dan keluarga mereka dalam upacara yang berlangsung di halaman belakang kediaman pengantin itu di Los Angeles.

"Ini ialah awal kehidupan yang benar-benar baru. Aku mendapat lebih dari yang aku harapkan," kata Meghan seperti dikutip majalah tersebut.

Pasangan ini diperkenalkan saat kencan ganda dengan Chloe Grace Moretz dan Brooklyn Beckham sekitar dua tahun lalu. Setelah itu, mereka dengan cepat jatuh cinta. (Tos/H-1)