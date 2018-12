Putri Khloe Kardashian Kenakan Turban Karya Rinaldy Yunardi

BILA kebanyakan artis memajang foto suasana natal keluarganya, beda dengan desainer Rinaldy Yunardi. Rinaldi memasang foto Khloe Khardashian yang mengenakan salah satu hasil karyanya di akun Instagram pribadinya.

Foto yang diunggah 25 Desember itu menunjukkan Khloe tengah memakai pakaian putih dengan motif kristal. Dalam foto ini Khloe tengah menggendong anaknya, disebelahnya Kylie tengah menggendong anaknya. Khloe mengenakan turban putih bermotif kristal untuk True Thompson, selaras dengan pakaian yang dikenakan Khloe.

"MERRY CHRISTMAS 2018, YOURS TRUE-LY. Ending 2018 with gorgeous @khloekardashian custom beautiful baby True in @rinaldyyunardiofficial custom turban & bedazzled @monicaivena outfits. #khloekardashian #truethompson #kardashians," tulis Rinaldy dalam keterangan fotonya.

Ini bukan kali pertama karya Rinaldi digunakan pesohor dunia. Sebut saja Katty Perry, Nicky Minaj, Aaron Kwok, Mariah Carey, Beyonce, Madona, dan masih banyak lagi.

Salah satu rancangannya yang pernah dipakai jajaran top dunia, ketika diadakannya Met Gala 2018 yang bertemakan 'Heavenly Bodies: Fashion and The Catholic Imagination' pada tanggal 7 Mei 2018. Sang Ratu Pop atau Madonna datang dengan aksesoris mahkota berbentuk salib warna emas yang merupakan hasil karya Rinaldy.

Selain itu, Rinaldy juga pernah memenangkan penghargaan juara dunia tahun 2017 di ajang World of Wearableart. Pada ajang ini Rinaldy membuat karya dari tali rapia bekas dan meraih posisi pertama pada dua karyanya dan juara umum di dunia. Total 3 tropi didapatkan Rinaldy dalam ajang bergengsi di dunia yang ia ikuti ini. (M-3)