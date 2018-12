Kevin Spacey Didakwa atas Pelecehan Seksual di Massachusetts

AKTOR pemenang Oscar Kevin Spacey didakwa atas tuduhan pelecehan seksual pada remaja pria 18 tahun di sebuah bar Nantucket, Massachusetts, lebih dari dua tahun lalu.

Kevin rencananya dipanggil ke pengadilan Nantucket pada 7 Januari atas tuduhan pelecehan pada seseorang yang berusia setidaknya 14 tahun, berdasarkan dokumen pengadilan dan keterangan dari pengacara Michael O'Keefe dari distrik Cape and Islands.

Pengacara Kevin belum angkat bicara. Meski demikian, sang aktor mengunggah video di YouTube pada Senin di mana dia mengadopsi persona karakter Frank Underwood dari "House of Cards" Netflix dan berkata, "Saya tahu yang kau inginkan, kau ingin aku kembali... Kau takkan buru-buru menyimpulkan tanpa fakta, kan?" Video berdurasi tiga menit itu tidak menyebut sedikit pun soal tuduhan Massachusetts.

Dakwaan yang menimpa pria bernama lengkap Kevin Spacey Fowler terjadi setelah ada tuduhan pada November 2017 oleh jurnalis televisi Boston Heather Unruh bahwa putranya yang berusia 18 tahun dilecehkan oleh sang aktor di restoran Club Car di Nantucket pada 7 Juli 2016.

Pada konferensi pers di mana dia menuduh Kevin, Heather mengatakan putranya yang terpukau melihat pesohor itu berbohong pada sang aktor bahwa dia sudah cukup usia untuk minum alkohol saat bertemu dengannya di bar. Batas usia minimum untuk minum alkohol di Massachusetts adalah 21 tahun.

Baca juga: Cate Blanchett Peduli Pengungsi Rohingya

Dikutip Reuters, Heather mengatakan Kevin membelikan putranya minuman hingga akhirnya dia mabuk, kemudian putranya dilecehkan. Sang aktor dituduh memasukkan tangan ke celana putranya lalu memegang alat kelaminnya. Sang remaja terkejut, berusaha menjauhkan tubuhnya dari Kevin, tapi gagal.

"Dia tidak melaporkan kejahatan itu, lebih karena malu dan takut," kata Heather.

Lebih dari 30 pria mengaku jadi korban pelecehan seksual Spacey yang mulai terlibat dalam kontroversi itu tahun lalu ketika aktor Anthony Rapp menuduhnya berusaha merayunya pada 1986 ketika Rapp masih berusia 14 tahun.

Pada Oktober 2017, Kevin minta maaf atas segala perbuatan tak menyenangkan pada Rapp tapi dia tetap bungkam.

Akibatnya, Kevin yang didapuk jadi aktor terbaik Oscar pada 2000 berkat "American Beauty" dikeluarkan dari musim pamungkas "House of Cards" dan dihapus dari film "All the Money in the World" pada 2017.

Kevin adalah satu dari selusin pria di dunia hiburan dan politik AS yang dituduh atas pelecehan seksual, salah satu penyebabnya adalah gerakan media sosial #MeToo yang dimulai tahun lalu. (OL-3)