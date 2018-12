DUA kompetisi elite Eropa, Liga Primer Inggris dan Serie-A Italia masih akan bergulir usai libur Natal, Rabu 26 Desember hingga Kamis 27 Desember dini hari.



Dari Liga Primer Inggris, fase Boxing Day kali ini akan menggelar salah satu laga menarik antara Liverpool kontra Newcastle United. Pertandingan di Stadion Anfield diprediksi akan berjalan menarik.



Pasalnya, hanya Liverpool saat ini yang menjadi satu-satunya tim Liga Primer yang belum terkalahkan. Menjamu Newcastle tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi The Reds.

Pasalnya, konsistensi skuat Juergen Klopp akan diuji oleh jadwal yang cukup padat jelang penutupan tahun. Ditambah, para rival tentu berniat untuk menjegal langkah The Reds yang masih belum terkalahkan hingga pekan ke-19.



Sementara, Manchester City yang menjadi rival terdekat Liverpool juga akan bertanding malam nanti melawan Leicester City. The Citizens tentunya tidak boleh terpeleset lagi usai menelan dua kekalahan dari Chelsea dan Crystal Palace.



Sedangkan dari komepetisi Serie-A, para tim papan atas juga akan bertanding di giornata ke-18. Juventus yang menjadi pemuncak klasemen akan ditantang tuan rumah Atalanta di Stadion Azzurri d'Italia.



Namun, duel sengit justru akan terjadi antara dua rival terdekat Juventus yakni Napoli dan Inter Milan. Kedua tim akan bentrok di Giuseppe Meazza untuk memperebutkan tiga poin demi mengejar perolehan Juventus.



Berikut jadwal pertandingan sepak bola malam ini:



Liga Primer Inggris:

19.30 WIB - Fulham vs Wolverhampton (BeIN Sports 1)

22.00 WIB - Burnley vs Everton

22.00 WIB - Liverpool vs Newcastle (Live RCTI)

22.00 WIB - Crystal Palace vs Cardiff

22.00 WIB - Leicester vs Manchester City

22.00 WIB - Tottenham vs Bournemouth

22.00 WIB - Manchester United vs Huddersfield (Live MNC TV)

00.15 WIB - Brighton vs Arsenal (Live RCTI)

02.30 WIB - Watford vs Chelsea (Live RCTI)



Serie-A Italia:

18.30 WIB - Frosinone vs AC Milan

21.00 WIB - Atalanta vs Juventus

21.00 WIB - Bologna vs Lazio

21.00 WIB - Cagliari vs Genoa

21.00 WIB - Fiorentina vs Parma

21.00 WIB - Sampdoria vs Chievo

00.00 WIB - AS Roma vs Sassuolo

00.00 WIB - SPAL vs Udinese

00.00 WIB - Torino vs Empoli

02.30 WIB - Inter Milan vs Napoli

