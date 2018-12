Toto Tampil di Java Jazz Festival 2019

GRUP musik rock asal Amerika, Toto, akan tampil di panggung musik tahunan Tanah Air, Java Jazz Festival. Akun Twitter Java Jazz Festival menyebutkan, selain Toto, Raveena juga akan menjadi penampil spesial di Java Jazz Festival 2019.

Grup rock Toto eksis sejak 1970-an. Berangkat dari Los Angeles, sejumlah tembang Toto sukses di penjuru dunia, di antaranya I'll be Over You, Rosanna, Lea, dan Hold the Line. Pada November tahun lalu, Toto merilis album perayaan 40 tahun bermusik.

Sementara itu, Raveena, musikus Amerika-India, pada Oktober merilis video musik Temptation. Musikus ini banyak bermain dalam jazz dan R&B. Java Jazz Festival 2019 juga akan diramaikan Tony Monaco Trio yang sempat memeriahkan panggung Java Jazz tahun lalu, The Suffers, Moonchild, Peter White, Knower, Louis Cole, JMSN, GoGo Penguin, Jeff Bernat, Gretchen Parlato, dan James Vickery.

Beberapa musisi Tanah Air yang hadir memeriahkan acara, di antaranya Andien, Endah N Rhesa Extended, Indra Aziz for Good, Teddy Adhitya, dan The Soulful. (medcom.id/H-1)