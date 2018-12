Promo Set Menu Fusion di Apartemen Marriott Jakarta

UNTUK melengkapi libur Natal dan Tahun Baru, The Mayflower Jakarta, Marriott Executive Apartment, Jakarta, menghadirkan Festive Season Set Menu mulai 10 Desember 2018 hingga 10 Januari 2019. Set menu yang ditampilkan terdiri dari makanan pembuka (appetizer), fresh from the kettle, makanan utama (main course), dan makanan penutup sweet treats.

Para tamu restoran akan disambut dengan makanan pembuka salad Solo yang terdiri dari string beans, wortel, kentang, dipotong persegi panjang yang dicampur daun selada dan potongan daging sapi berbentuk dadu. Kemudian dicampur dengan kuah semur. Rasanya sungguh juicy.

"Set menu ini menggunakan konsep fusion yang merupakan perpaduan dari hidangan barat dan cita rasa Indonesia," ujar Lukman Santoso, Executive Chef The Mayflower, saat ditemui di restoran, Kamis (13/12). Dengan begitu, lanjutnya, tamu dari berbagai negara dan kalangan bisa menikmati set menu tersebut.

Setelah mencicipi hidangan pembuka, para tamu yang datang dapat menikmati hangatnya hidangan butternut pumpkin soup dengan duxelles ravioli crostini. Menu ini merupakan sup krim labu kuning tersebut dipadu dengan campuran wortel, leek, dan groutin, yakni potongan roti yang diolesi bawang putih dan jahe. Lalu diberikan krim masak dan bumbu herbal sehingga menfhasilkan cita rasa dan aroma lezat.

"Itu mengangkat bumbu barat. Selain itu ravioli yang tersedia dalam sup krim labu kuning itu dibuat secara home made dengan bahan dasar jamur cin ang yang ditumis san diberi sedikit krim. Kami menyebutnya duxelles. Terakhir, taburan soil dari sereal menambah nikmatnya item menu kedua itu," tambah Lukman lagi.

Untuk menu utama, lanjutnya, ada roasted chicken grandma's style. Menu berupa ayam panggang itu disajikan secara lengkap dengan potato gratin, yakni kentang yang diiris tipis kemudian ditumpuk seperti layer dan dibaluri krim, susu, tepung, butter serta keju parmesan yang dikentalkan lalu ditutup taburan keju mozzaeella. Lalu ditambahlah asparagus dan saus dari daun rosmery dan chicken juice.

Begitu menyentuh lidah akan terasa kelembutan daging ayam yang dipanggang sempurna dalam suhu 170 derajat.

Menu ketiga itu lebih nikmat lagi bila disantap dengan grèen peas puree yang terlihat seolah-olah sebagai lapisan dasar penyajian plating.

"Saus chicken juicy menjadi kunci dari kenikmati menu utama ini. Terbuat dari tulang ayam yg dipanggang lalu dijus bersama bumbu daun rosmery dan dimasak semalaman dengan api sangat kecil," imbuh Lukman.

Sebagai penutup, disajikan apple pie yang disajikan lengkap denvan saus mangga dan selai apel yang sangat manis. Keunggulan dari makanan penutup itu, jelas Lukman, para tamu dapat menikmati campuran tumpukan irisan apel dan bubuk almond di bagian tengah pie. "Untuk menambah kelezatan bisa diberikan dark cokelat serta potongan buah stroberi segar xan potongan almond," sarannya.

Keempat jenis menu tersebut bisa dinikmati di The Cafe, lantai dasar loby The Mayflower apartemen Marriott Jakarta dengan harga Rp120 ribu. Selain paket tersebut, tamu bisa juga bisa memesan aneka jenis minuman, tetapi dengan tambahan harga lagi. (Ros/M-2)