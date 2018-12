Meghan Trainor Menikah Tepat di Ultah ke-25

MOMEN ulang tahun ke-25 musisi Meghan Trainor makin istimewa karena ia memutuskan mengikat janji sehidup semati. Trainor yang terkenal dengan single "All about that Bass" menikah dengan aktor Daryl Sabara.

Pernikahan itu berlangsung Sabtu (22/12) di halaman belakang rumah mereka di Los Angeles, Amerika Serikat. Mereka telag bertunangan setahun atau tepatnya sehari sebelum ultah Trainor ke 24.

Dilansir situs majalah People, Trainor ampil luar biasa dalam balutan gaun pengantin putih. Ia juga mengenakan perhiasan Norman Silverman yang memukau.

Pasangan ini mengucapkan sumpah di depan 100 orang teman dekat dan keluarga. "Ini adalah awal dari kehidupan yang benar-benar baru," kata majalah tersebut mengutip Trainor. "Aku mendapat lebih dari yang aku harapkan."

Sabara dan Trainor, tahun lalu, membagikan momen pertunangan di Instagram. memberi tahu para pengikut Instagram-nya, "Aku bilang yesss!!!! Untuk ulang tahunku yang ke 24, cinta dalam hidupku @darylsabara membuat semua mimpiku menjadi kenyataan. Dia melamar aku di bawah terowongan lampu Natal yang indah dan mengejutkanku dengan yang kulakukan keluarga dan teman-teman. Aku masih shock. Aku belum pernah sebahagia ini! " "Terima kasih Daryl, keluarga dan teman-teman saya karena membuat saya merasa seperti seorang putri sejati," tulis musisi yang merilis album ketiga Juli lalu.

Pasangan ini diperkenalkan saat kencan ganda dengan Chloe Grace Moretz dan Brooklyn Beckham lebih dari dua tahun lalu. Setelah itu, mereka dengan cepat jatuh cinta. "Ini adalah awal dari kehidupan baru yang luar biasa," kata Trainor kepada People. "Aku mendapat jauh lebih banyak daripada yang aku harapkan." Sedangkan pengakuan Sabara tentang status pernikahannya, "Aku pria paling beruntung di dunia". (M-1)