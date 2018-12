The Blues Pantang Tergelincir Lagi

CHELSEA akan bertandang ke Vicarage Road Stadium demi menghadapi tuan rumah Watford dalam laga lanjutan Liga Primer Inggris 2018/2019. Bentrokan keduanya akan terjadi pada laga Boxing Day yang berlangsung Kamis (27/12) dini hari.

The Blues mengincar kemenangan penuh demi menjaga persaingan mereka di klasemen sementara Liga Primer Inggris. Pasalnya, posisi Chelsea yang menghuni peringkat empat klasemen sementara Liga Primer Inggris 2018/2019 masih belum aman.

Mereka tengah dikawal ketat Arsenal yang mengantungi posisi lima klasemen sementara dengan perolehan poin yang sama, yakni 37 poin.

Kekalahan kontra Leicester City pada akhir pekan lalu memang membawa pengaruh bagi The Blues. Mereka tertinggal jauh dari para rival terkuat, Liverpool, Manchester City dan Tottenham Hotspur yang menempati posisi tiga teratas klasemen.

Karena itu, The Blues harus kembali meraih kemenangan secepat mungkin mengingat klub pesaing tak akan menunggu mereka dalam persaingan memperebutkan posisi teratas Liga Primer Inggris.

Baca Juga: Chelsea Incar Striker Bournemouth

Selain kekalahan kontra The Foxes, penampilan The Blues cukup apik dengan tanpa kekalahan di empat laga terakhir semua kompetisi. Mereka berhasil memperoleh tiga kemenangan dan satu imbang sebelum akhirnya tumbang melawan The Foxes.

Tapi, penampilan lawan kali ini juga tak kalah tangguh. Mereka belum terkalahkan di tiga pertandingan terakhir dengan memetik satu imbang dan dua kemenangan beruntun.

Dalam rekor pertemuan kedua tim, The Blues masih unggul. Pada enam pertandingan, The Blues memetik tiga kemenangan, sementara dua berakhir imbang dan satu laga menjadi milik The Hornets.

Meski demikian, hal ini tak menjadi alasan bagi skuat asuhan Maurizio Sarri untuk jumawa. Mereka tak ingin mengulang kesalahan yang terjadi di laga kontra Leicester.

"Kami harus melakukan segala hal untuk menghindari masalah yang sama di masa depan. Laga kontra Watford itu sulit dan kami tahu lebih baik, kami harus bekerja dengan lebih baik menghadapi lawan-lawan seperti ini," ujar Sarri.

"Saya pikir hal yang paling penting sekarang adalah reaksi kami setelah pertandingan. Di laga melawan Leicester, reaksinya sungguh tidak benar, sekarang kami harus memikirkan tentang reaksi setelah pertandingan untuk mempersiapkan cara yang benar di pertandingan selanjutnya," lanjutnya.

Dari hasil pertandingan terakhir yang mengecewakan kemungkinan Sarri akan melakukan pergantian komposisi. Eden Hazard diprediksi kembali pindah ke sayap sementara Olivier Giroud menjadi starter di lini depan.

Di lini tengah, Sarri kemungkinan akan mengandalkan Ruben Loftus-Cheek atau Ross Barkley. Penyerang Alvaro Morata juga kemungkinan kembali merumput setelah pulih dari cedera lutut.

"Saya pikir demikian, Saya pikir Morata akan dapat bermain," pungkas Sarri. (skysports/OL-5)