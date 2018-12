Mesut Oezil Beri Semangat Keluarga Korban Tsunami Selat Sunda

PASCABENCANA tsunami di laut Selat Sunda pada Sabtu (22/12) malam, ucapan belasungkawa pun berdatangan dari publik figur mancanegara, salah satunya datang dari pemain gelandang Arsenal Mesut Oezil, ia menyampaikan belasungkawa melauli akun Twitter resminya pada Senin (24/12) waktu setempat.

"Berita buruk dari Indonesia. Saya berharap keluarga dari korban bencana alam ini dikuatkan dan bagi yang terluka semoga lekas pulih dan sehat kembali," ungkap gelandang Jerman berdarah Turki ini.

Lalu Oezil melanjutkan cuitannya dengan menggunakan Bahasa Inggris, untuk memberi semangat kepada keluarga korban yang terkena musibah bencana tsunami.

"My thoughts are with the victims of the #Tsunami in #Indonesia, their families and all those effected Stay strong!," lanjutnya.



Hingga berita ini diturunkan ucapan bela sungkawa yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Inggris ini sudah di retweet oleh warganet sebanyak 39.104 dan disukai 53.054.

Tsunami pada Sabtu (22/12) malam telah mengakibatkan sedikitnya 281 meninggal dunia, 1.016 orang luka-luka dan 57 orang hilang; serta menyebabkan kerusakan 611 rumah, 69 hotel-vila, 60 warung-toko, dan 420 perahu-kapal di Pandeglang, Serang, Lampung Selatan, Tanggamus dan Pesawaran menurut BNPB.

BNPB memperkirakan jumlah korban dan kerusakan masih akan bertambah mengingat pendataan masih terus dilakukan oleh petugas. (OL-1)