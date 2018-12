Natal Lego Dimas dan Nadine

PASANGAN Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata merupakan pasangan suami istri yang selalu hangat menjadi perbincangan para netizen. Pasalnya pasangan ini bisa dikatakan sebagai bentuk nyata dari sebuah toleransi yang kini tengah menjadi isu hangat di Indonesia. Pasangan yang menikah pada 5 Mei 2018 ini, masing-masing membuat posting Instagram sebuah foto yang memperlihatkan mereka berdua tengah mempersiapkan pohon natal yang nantinya akan mereka rayakan bersama.

Pohon natal kecil itu berisikan lego-lego yang menjadi hiasan natal mereka lengkap dengan foto mereka berdua di tengah pohon tersebut. Nadine memposting foto tersebut dengan caption "Our Little Christmas. Satu per satu buka lego dari advent calendar dan akhirnya mulai penuh. #ND," Minggu (23/12).

Dimas Anggara pun memposting foto yang sama namun dengan caption yang lebih singkat "Little Christmas ! #ND" Minggu (23/13). Kedua pasangan ini memang bisa dikatakan sangat kompak dan menghargai perbedaan di antara mereka yaitu dengan cara ikut merayakan dan mengucapkan hari raya masing-masing.

Seperti pada hari raya Idul Fitri 1439 H yang dirayakan pada tanggal 15 Juni 2018. Pada hari lebaran tersebut, Nadine yang memeluk agama Kristen memposting foto ia tengah mengenakan baju gamis dan Dimas yang mengenakan baju koko dengan sebuah caption. "Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Mohon Maaf Lahir dan Batin.”

Dimas pun memposting hal yang sama dengan caption yang sama persis dengan apa yang Nadine. Kedua pasangan ini memang merupakan pasangan yang memiliki perbedaan dalam memeluk agama. Dimas yang memeluk agama Islam tetap menghormati Nadine yang memeluk agama Kristen, bahkan ia ikut merayakan natal bersama Nadine.

Nadine pun melakukan hal yang sama dengan apa yang Dimas lakukan, ia ikut merayakan lebaran bersama Dimas dan menghormati apa yang diyakini suaminya. Kedua pasangan yang mengajarkan bagaimana pentingnya toleransi dalam kehidupan di Indonesia dan memperlihatkan meskipun berbeda bukan berarti tak bisa menjadi satu.(M-3)