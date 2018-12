Disney Reboot Pirates of the Caribbean Tanpa Johnny Depp

Disney dikabarkan bersiap untuk me-reboot film megahits Pirates of The Caribbean secara besar-besaran. Namun, aktor Johnny Depp yang selama ini identik dengan karakter Captain Jack Sparrow dalam film tersebut tak lagi dilibatkan.

Langkah mengejutkan itu merupakan bagian dari rencana Disney untuk memperbarui Pirates of The Caribbean. Bahkan, Disney telah meminta penulis naskah Deadpool, Rhett Reese dan Paul Wenick, untuk menulis awal baru bagi film yang digemari jutaan orang di dunia itu.

Semula, diperkirakan Disney akan membuat film ke-6 untuk Pirates of the Carribbean. Namun, alih-alih membuat lanjutan, Disney ternyata justru ingin memulai ulang semesta film bajak laut tersebut.

Direktur Produksi Disney Sean Bailey mengatakan, "Kami ingin menghadirkan energi dan vitalitas baru."

Dengan rencana itu, film ke-5 Pirates of the Caribbean: Dead Men Tells No Tales yang ditayangkan 2017 menjadi terakhir kali Depp memerankan Jack Sparrow, karakter yang melekat padanya selama 14 tahun terakhir. Depp pertama kali melakoni karakter nyeleneh itu pada 2003 lewat Pirates of the Caribbean: The Curse of The Black Pearl.

"Sebelum Jack Sparrow, ia lebih dilihat sebagai aktor nyentrik yang tampil keren di film-film Tim Burton. Tapi, ia bukan seorang bintang, dan banyak orang beranggapan kami sinting karena memilih dia. Fakta bahwa film itu ternyata berhasil merupakan keajaiban," tutur penulis naskah orisinil Pirates of The Carribbean, Stuart Bettie.

Depp, menurut Bettie, terbukti sukses menjadikan karakter Jack Sparrow sebagai miliknya. Bahkan, Depp sempat masuk nominasi Oscar untuk kategori aktor utama terbaik berkat penafsirannya atas karakter itu.

"Jack Sparrow akan menjadi 'warisan' Depp. Itu peran yang ia mainkan sampai lima kali, peran yang ia bawakan saat mengunjungi anak-anak di rumah sakit. Orang-orang pun akan selalu mengingatnya sebagai Jack Sparrow," kata Bettie. (DailyMail/M-2)