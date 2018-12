Ibu Sehat Jadi Fondasi Negara Kuat

JIKA kaum ibu Indonesia hidup sehat, negara ini akan kuat. Melalui peran ibu, keluarga akan melahirkan penerus bangsa yang lebih baik.

Hal itu disampaikan Ketua Galang Kemajuan (GK) Ladies, Lana T Koentjoro, dalam perayaan Hari Ibu bersama warga kampung nelayan Cilincing, Jakarta Utara, kemarin.

Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember ini menjadi momentum bagi GK Ladies, salah satu organ relawan perempuan pendukung Jokowi satu periode lagi, melakukan gerakan bersama untuk kemajuan kaum perempuan di seluruh Indonesia. Dalam perayaan Hari Ibu tahun ini GK Ladies mengangkat tema Ibu sehat, negara kuat.

"Kami memilih kampung nelayan karena kami ingin ibu-ibu di perkampungan nelayan bisa hidup lebih sehat dengan mengajak mereka membuat menu makanan sehat buat keluarga. Diharapkan, mereka selanjutnya akan menularkan hidup sehat ke warga sekitar," kata Lana di sela-sela acara Hari Ibu di Cilincing.

Kegiatan utamanya ialah lomba memasak makanan sehat yang diikuti perwakilan 60 ibu dari kampung nelayan. Sebelum memasak, para peserta diberi modal Rp100 ribu per kelompok untuk berbelanja di Pasar Kelapa Dua Kali Bangleo. Selain itu, dalam kegiatan tersebut digelar penyuluhan kesehatan oleh Rumah Maharani.

Masih terkait dengan Hari Ibu, pemerintah berkomitmen memajukan peran perempuan di segala aspek kebangsaan, termasuk urusan pembangunan.

"Memajukan peran perempuan merupakan komitmen pemerintah sejalan dengan komitmen global Sustainable Development Goals (SDGs) dengan prinsip no one left behind," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise pada peringatan Hari Ibu Nasional Ke-90, di Lapangan Kantin Bukittinggi, Sumatra Barat, kemarin.

Menurut Yohana, perempuan Indonesia masa kini ialah perempuan-perempuan yang tangguh, penuh inspirasi, kreatif, inovatif, berkarakter, dan memiliki daya saing.

Melalui peringatan Hari Ibu, dia berharap perempuan selalu bisa menjadi teladan, pelopor, dan agent of change dalam pembangunan.

"Situasi saat ini masih banyak persoalan sosial yang menimpa perempuan, yakni perempuan menjadi korban kekerasan, narkoba, dan pornografi. Cara efektif menekannya ialah melalui peran keluarga," tandasnya.

Dari Jawa Barat, Sekretaris Tim Kampanye Daerah Joko Widodo-Ma'aruf Amin, Abdy Yuhana, saat menggelar senam sehat bersama ibu-ibu Jawa Barat di Taman Cikapundung, Bandung, mengajak para ibu sebagai garda terdepan melawan berita bohong (hoaks).

Menurut Abdy, pihaknya menaruh harapan besar kepada ibu-ibu untuk memerangi hoaks yang beredar melalui media sosial.