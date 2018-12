Surga Wisata Swafoto nan Paripurna

TAICHING: Siapa yang tidak suka swafoto alias selfie? Nah, di Bandung ada tiga tempat yang bisa menjadi destinasi wisata berfoto yang menarik.

CENTRUM, begitu namanya. Kolam renang yang dibangun pada 1920 ini cukup terkenal di Bandung, Jawa Barat, dan bertempat di bangunan historis rancangan CP Wolff Schoemaker yang memiliki luas 1.150 meter persegi.

Kini, kolam renang tersebut telah alih fungsi. Alih-alih berenang dalam air, mulai 27 Juli 2018, Anda justru bisa berenang dalam ribuan bola oranye yang mengisi kolam tersebut.

Ya, tidak salah kolam renang ini menjadi wahana bernama Centrum Million Balls yang terletak di Jalan Belitung No 10 Merdeka Sumur Bandung. Kolam renang berukuran 500 meter persegi ini diklaim sang founder, Resti Stephanie Husada, sebagai kolam bola terbesar di Indonesia.

"Ini dulu kolam renang di Bandung. Karena ini heritage, jadi tidak banyak yang kita bongkar. Yang diubah hanya airnya menjadi bola," ujar Resti di Bandung, Selasa (18/12).

Layaknya kolam renang, ada seluncuran dan papan loncat di pinggir kolam. Dengan begitu, pengunjung bisa terjun ke dalamnya. Jangan khawatir akan terbentur karena di bagian dasar dan pinggir kolam sudah dipasang busa pengaman.

"Bagi ibu-ibu berjilbab, kita juga sediakan peniti, biar pin jilbab tidak jatuh ke kolam bola. Setiap malam juga kita periksa kolam dengan magnet agar tidak ada benda tajam atau benda lain yang terjatuh. Di samping itu, kita semprot antihama di sekitar kolam agar tidak ada serangga yang masuk," jelas Resti.

Sayangnya, kolam besar tidak bisa untuk bermain anak di bawah 2 tahun karena cukup banyak anak-anak yang berlari. Bagi anak-anak yang lebih kecil, tersedia kolam bola warna-warni di sisi lain kolam utama.

Bagi remaja, kolam bola tentunya kurang menarik. Coba ke lantai dua Centrum, tersedia 20 spot foto swafoto yang menarik. Seperti Yellow bubble shower, ruangan yang didesain dengan bak mandi penuh bebek karet berwarna kuning, atau coba juga berfoto di Disco Darling. Sesuai namanya, ruangan ini dihiasi kumpulan CD dan bola-bola disko. Kalau ingin ruangan yang bernuansa manis dan menggemaskan, boleh juga beranjak ke ruang Ice Cream Bar, yang dilengkapi kursi bar dan ice cream cone yang unik. Masih banyak ruangan menarik yang bisa dikunjungi.

Bila Anda kesulitan untuk mengambil gambar sendiri, cukup meminta bantuan fotografer. Untuk setiap foto yang diabadikan dan disediakan dalam bentuk softcopy, Anda cukup merogoh kocek Rp10 ribu.

This is Me

Setelah puas ber-selfie di Centrum, saatnya menyambangi This is Me, di Jalan Cihampelas No 106 Kota Bandung, Jawa Barat. Mengusung tema pantai di tengah kota, wahana yang baru dibuka 18 November 2018 ini lebih tepat untuk remaja perempuan.

Sesuai tema, Anda akan menemukan pasir pantai di bagian belakang bangunan, lengkap dengan flamingo, istana pasir, ruang ganti pakaian, termasuk cabana. Anak-anak pun bisa membuat istana pasir.

Pasir yang mengisi wahana ini didatangkan langsung dari Bangka Belitung dan secara berkala ditambahkan. Pasalnya, sebagian pasir kadang terbawa air hujan dan menjadi padat.

Di dominasi warna merah muda dan pastel, setiap sudut wahana bisa menjadi tempat bidikan kamera. Dimulai dari Pink Hotel yang menawarkan konsep kamar hotel bernuansa pink. Lengkap dengan jacuzzi, tempat tidur, dan koper. Persis seperti kamar hotel bintang lima.

Dilanjutkan dengan pink theater, menuju ke ruangan berikutnya Anda harus memasuki donat besar. Untuk turun, bisa menggunakan tangga, atau berseluncur ke bawah. Sampai di bawah, ada berbagai properti menarik untuk berfoto, termasuk mobil sedan.

Nuansa manis pun terlihat di spot Oh My Gummy, Froot Loops Pool, Sunday Mart, The beauty Bar, atau Fly Me to Unicorn.

Rabbit Town

Wisata selfie Anda akan semakin paripurna jika melengkapinya dengan kunjungan ke Rabbit Town di Jalan Rancabentang No 30-32, Ciumbuleuit. Kawasan yang sempat viral awal tahun ini sebenarnya menjadi kawasan pertama yang menawarkan wisata swafoto. Resti mengaku sejak viral dituding mencatut ide seperti spot di di luar negeri, sudah ada beberapa perubahan dilakukan. Umpamanya, pada Lala Story yang menghadirkan empat pilihan ayunan atraktif, yakni donat, semangka, unicorn, dan flamingo. Ruangan lain ialah Cookies Monster dan Burger Shop.

Sesuai namanya, di sudut rumah seluas 1,5 hektare ini tersedia Rabbit Villa berisik puluhan kelinci. Menurut Resti, ada sekitar 100 kelinci yang mereka pelihara dan ternakkan. Jadi, setiap 2-3 jam sekali dilakukan rotasi para penghuni villa.

"Biar tidak stress, setiap 2-3 jam sekali kelinci diganti. Kita juga ternakkan kelinci, jenisnya cukup beragam, tidak hanya dalam negeri, tapi juga dari luar negeri," kata dia.

Di sini, tidak semata kelinci, Anda bisa berinteraksi dengan aneka unggas seperti angsa, burung, ayam, juga monyet, ataupun reptil.

Di Rabbit Town terdapat sejumlah spot berswafoto juga. Seperti Axion City, yakni ruangan berkonsep perkotaan lengkap dengan properti pahlawan super, banana, vivid parrot.

Sebagai pemilik ketiga wahana, ia mengaku ingin membuat wisata alternatif bagi wisatawan yang tengah plesiran ke Bandung, khususnya bagi penyuka swafoto.

Guna memanjakan pengunjung, Resti dan timnya membuat desain berbeda setiap enam bulan sekali. Dengan begitu, pengunjung bisa kembali datang untuk memperbarui galeri media sosial mereka. (M-2)