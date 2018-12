Slash Mengaku Pernah Ditolak The Walking Dead

GITARIS Guns N' Roses Slash pernah mendapat penolakan dari tim produksi serial populer The Walking Dead. Mengutip NME, lagu itu berjudul The One You Loved Is Gone.

Lagu tersebut kini ada dalam album terbarunya yang dikerjakan bersama Myles Kennedy, Living The Dream.

"Saya menulis intro lagu untuk The Walking Dead. Karena pada saat itu, The Walking Dead tidak menginginkan musik lain dari luar untuk scoring music dan saya mencoba mendorong mereka untuk memainkan satu lagu original (saya)," kata Slash, dalam podcast Basel Meets.

Baca juga: Beyonce Pamer Foto si Kembar saat Liburan

"Namun mereka tidak melakukannya karena saya dan mereka tidak ingin ada satupun pengakuan nama sebagai bagian dari The Walking Dead. Jadi itu tidak pernah terjadi, tetapi akan selalu menjadi ide musik cemerlang," sambungnya.

Guns N' Roses terakhir kali merilis album Chinese Democracy pada 2008. Album itu merupakan hasil rekaman pertama mereka setelah 15 tahun.

Guns N' Roses pada 8 November 2018 menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Mereka beraksi selama tiga jam membawakan 27 lagu. (Medcom/OL-2)