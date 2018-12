KPK Klaim Sudah Proses Kasus Novel Sebelum Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan pihaknya sudah lama melakukan evaluasi terkait insiden penyerangan yang menyasar penyidik senior KPK Novel Baswedan, termasuk upaya pengembangan sistem keamanan bagi jajaran.

Menurut dia, evaluasi tersebut telah dilakukan lembaga antirasywah itu jauh sebelum Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi. Walaupun demikian, Saut menegaskan rekomendasi dan saran tersebut tetap perlu ditindaklanjuti.

"Itu sudah sejak kejadian kita evaluasi. Dan bagaimana dalam keadaan tertentu KPK juga memberikan respons yang cepat," ujar Saut ketika dihubungi Media Indonesia, Sabtu (22/12).

Dengan demikian, sambung dia, KPK sudah melaksanakan pelbagai tugas terkait penanganan hukum yang juga serupa rekomendasi Komnas HAM.

"Tentu dengan keterbatasan sumber, dengan wilayah tugas yang luas, masih ada keterbatasan," tandasnya.

Tim Pemantauan Proses Hukum Komnas HAM memberikan dua rekomendasi terkait kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan.

Pertama, perlu dilakukan langkah-langkah hukum atas peristiwa penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan, yang patut diduga sebagai langkah menghalangi jalannya proses peradilan atau obstruction of justice oleh pihak-pihak yang sedang disidik oleh Novel Baswedan dan kawan-kawan. Kedua, mengembangkan sistem ke-amanan bagi seluruh jajaran KPK. (OL-2)