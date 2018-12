Nanny Ajaib Pembawa Harapan

Kegaduhan sudah terjadi sejak film Mary Poppins Returns dibuka. Pipa yang bocor serta datangnya penagih hutang menjadi masalah, belum lagi rumah mereka --yang megah-- di London, tepatnya di Cherry Tree Lane, terancam disita. Padahal, kondisi keuangan Michael Banks (Ben Whishaw) pun sedang kekurangan.

Sepeninggal istrinya empat tahun lalu, ia harus menghadapi masa-masa sulit bersama adik dan ketiga anaknya: Ananbel, John, dan George.

Di saat Michael dan anak-anaknya mulai kehilangan harapan, sosok nany atau pengasuh ajaib bernama Marry Poppin (Emily Blunt) muncul ke dalam kehidupan keluarga Banks. Poppins ialah pengasuh Michael di saat ia masih bocah. Ia menghilang ketika Michael beranjak dewasa.

Sebagaimana adegan klasik pada film pendahulunya, Mary Poppins (1964), sang nanny datang dari langit, mendarat dengan payungnya sambil menggapai layangan rusak yang diterbangkan George. Meskipun sudah lama tak berjumpa, wajah Marry Poppins tak berubah, begitu perkataan Michael yang tak menyangka pengasuhnya datang kembali untuk membantu Michael mengasuh ketiga anaknya.

Semula, ketiganya menolak dengan alasan keluarga mereka tidak punya cukup uang untuk menggaji pengasuh. Merekapun merasa sudah besar. Namun, Marry Poppins tidak butuh waktu lama untuk menjadi idola mereka karena ia menghadirkan keajaiban dengan petualangan seru dan menakjubkan, seperti mengajak bertemu sepupu Poppins yang bernama Topsy (Meryl Streep) yang saat itu rumahnya dalam keadaan terbalik.

Dengan bantuan sahabat lamanya bernama Jack (Lin-Manuel Miranda) sang penyulut lampu jalanan, Poppins membawa secercah harapan dengan membangkitkan semangat keluarga ini. Ia mengajarkan untuk memandang dalam sudut pandang berbeda untuk bahagia.

Film musikal Marry Poppins Returns besutan sutradara Rob Marshall ini memiliki jalan cerita simpel, namun dikemas menjadi film berdurasi panjang sekitar dua jam yang penuh dengan nyanyian dan tarian. Ia pun tampil lebih modern dengan dukungan efek visual kekinian. Pada beberapa adegan misalnya, tokoh-tokoh ini beradu dengan animasi kartun, atau bahkan melayang di udara.

Marry Poppins Returns merupakan sekuel dari film pertama yang diadaptasi dari novel PL Travers. Film pertama begitu fenomenalnya sampai-sampai aktris Julie Andrews menjadi amat identik dengan tokoh Mary Poppins yang diperankannya saat itu. Tak heran, penayangan film Mary Poppins Returs kemudian sangat ditunggu-tunggu penggemar film pertamanya yang ingin bernostalgia. Sejak trailer film ini diunggah akun youtube Walt Disney, sudah dilihat lebih dari 10 juta pengguna.

Film inipun mendapat apresiasi bagus dengan mendapat empat nominasi di ajang Golden Globe 2019 untuk kategori Musical or Comedy, termasuk Best Motion Picture, Best Actress untuk Emily Blunt, Best Actor untuk Lin-Manuel Miranda dan Best Original Score. "Keajaiban, optimisme, emosi, harapan dan kebahagiaan yang dibawa Marry Poppins merupakan hal yang kita cari dalam kehidupan saat ini," kata Marc Platt, sang produser.

Mulai tayang secara reguler di bioskop-bioskop dalam negeri mulai 25 Desember, film ini dapat menjadi pilihan aktivitas bersama keluarga di saat libur Natal. (M-2)