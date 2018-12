Palette Eksklusif dari Mustika Ratu

INOVASI untuk terus menghasilkan produk kecantikan yang juga menyehatkan kulit terus dilakukan Mustika Ratu. Kali ini lewat kolaborasi dengan Claudia Setyohadi yang merupakan beauty influencer di dunia digital, Mustika Ratu meluncurkan palette edisi terbatas sebagai bagian dari koleksi tahun baru.

Produk yang mengusung nama Mustika Ratu Beauty Queen New Year Limited Edition Glow Day Glam the Night itu menjadi lini makeup pertama di dunia yang mengandung daun kelor (Moringa). Tanaman itu berkhasiat menangkal radikal bebas pada tubuh dan mencegah penuaan. Ekstrak biji daun kelor juga mengandung vitamin C tinggi untuk merangsang kolagen.

Seri makeup Beauty Queen terbaru ini ditujukan untuk riasan wajah, mata, dan bibir. Selain mempercantik penggunanya, produk ini juga diklaim menutrisi kulit.

"Makeup biasanya dipakai berjam-jam setiap hari sehingga bisa menurunkan kondis kulit. Apalagi, banyak produk yang memakai bahan kimia dengan intensif. Alasan ini yang membuat Mustika Ratu meluncurkan Mustika Ratu Beauty Queen series yang mempercantik sekaligus menyehatkan kulit," kata General Manager Marketing Mustika Ratu, Ingga Gloriana, saat peluncurkan produk tersebut di Jakarta, Jumat (21/12).