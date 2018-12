Drone Mumpuni dan Mudah Dibawa

Berswafoto merupakan hal yang lumrah dilakukan orang banyak belakang ini, baik sendiri maupun beramai-ramai. Pabrikan ponsel pintar pun berlomba-lomba membuat perangkat dengan kamera depan yang ciamik apalagi ditambah dengan teknologi Artificial Intelligent (AI) yang semakin membuat wajah kita kinclong tanpa cela saat berswafoto.

Namun berswafoto dengan ponsel pintar sudah biasa, yang lebih keren adalah berswafoto menggunakan drone. Hasilnya lebih keren tentunya dengan tangkapan objek yang lebih luas.

Berswafoto dengan drone memang keren, tapi biayanya cukup mahal. Namun tidak perlu khawatir karena saat ini sudah ada drone yang terjangkau dengan kemampuan ciamik, yaitu DroneX Pro. Berbeda dengan drone pada umumnya yang harus dibawa-bawa dalam sebuah wadah menyerupai koper, DroneX Pro justru dapat dilipat sehingga mudah dibawa bahkan muat dimasukan kantong belakang celana. Proses transisi dari mode lipat hanya sekitar 30 detik.

Selain ukurannya yang ringkas, menurut informasi yang Media Indonesia kutip dari Daily Gadget Reviews, Jumat (21/12) dijelaskan beratnya lebih ringan dari drone pada umumnya. Penggunaanya cukup mudah jika Anda sudah membeli ya cukup mengunduh aplikasi drone tersebut atau cukup memindai barcode yang ada didrone. Setelah aplikasi terinstal dan terkoneksi DroneX Pro pun siap digunakan. Fungsinya mampu untuk mengambil foto dan merekam video dari ketinggian hasilnya pun diklaim memuaskan.

Untuk harganya Anda pasti kaget karena jika Anda membeli secara daring di toko resminya harganya hanya US$ 99 atau sekitar Rp 1,4 jutaan sedangkan kalau dibeli di toko konvensional sekitar US$ 150. Harga tersebut jauh lebih murah dengan drone-drone produksi brand ternama dimana produk dengan teknologi yang sama bisa dijual US$ 300 - US$ 400. (M-3)