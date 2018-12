Spectrum Illumination New Year's di JW Marriott Surabaya

AKHIR tahun merupakan waktu yang dinanti untuk berkumpul bersama keluarga dan penutupan tahun haruslah dilewati dengan acara menarik agar berkesan. Untuk itu, JW Marriott Surabaya telah menyiapkan acara spektakuler bertema "Spectrum Illumination" untuk menutup 2018 menuju tahun baru 2019.

Pengunjung akan dibuat pangling saat memasuki lobi karena akan ada panggung megah warna warni. Nantinya pengunjung akan menikmati hiburan yang mengesankan seperti tampilan live band, dance, fortune teller, body painting, magician, dan female DJ. Dan bukan JW Marriott Surabaya namanya kalau tidak memberikan puluhan doorprizes di acara Spectrum Illumination ini.

Tarik The Tenor dan Winda Viska

Akan menghibur penonton antara lain Tarik The Tenor sebagai bintang tamu pada suasana panggung opera. Meniti karir di Jerman, Tarik The Tenor memutuskan kembali ke Asia dan menetap di Bali. Dia sudah berpengalaman di dunia musik dan tidak asing di telinga warga Surabaya karena kerap mengisi acara wedding dan acara besar lain dengan suara tenornya yang khas.

Sedangkan bintang pada acara utama nantinya adalah Winda Viska. Karirnya dimulai setelah berhasil masuk dalam 12 besar finalis di ajang pencarian bakat bergengsi di salah satu tv nasional. Setelah itu Winda terjun ke dunia film dan menjadi bintang di serial situasi komedi Office Boy. Karir menyanyinya berlanjut dengan menjadi bintang pada pertunjukan wayang orang modern Opera Van Java.

Bersama tim manajemen JW Marriott Surabaya, Winda akan memimpin moment hitung mundur menuju 2019 yang merupakan puncak acara tutup tahun kali ini.

Balon warna warni dari atas lobi nantinya dilepaskan tepat saat pergantian tahun. Acara ditutup manis dengan permainan musik dari female DJ. Para tamu dipersilahkan turun untuk ikut menari bersama menyambut tahun baru.

Penawaran paket

JW Marriott Surabaya menawarkan paket spesial untuk menginap. Mulai dari 30 Desember dengan harga Rp1.700,000++ per kamar per malam untuk paket lengkap menginap dengan breakfast di Pavilion Restaurant.

Juga tersedia paket dua malam sampai 31 Desember dengan harga Rp4,000,000++ per kamar per dua malam. Di paket ini sudah mendapatkan makan malam untuk 2 orang dewasa pada 31 Desember 2018 dan after party pada 1 Januari 2019 di Pool area.

Tersedia juga paket 2 kamar untuk keluarga besar yang ingin menginap dan menyantap gala dinner untuk 4 orang di Pavilion Restaurant dan after party untuk 4 orang seharga Rp5,700,000++ per dua kamar per malam.

After party di pool area sendiri berlangsung mulai pukul 8 pagi hingga 12 siang. Akan ada beberapa acara hiburan dari DJ, free flow light meals dan minuman, dan permainan seru.

Harga yang diberikan pun beragam untuk acara di lobi maupun di restoran. Di Restoran Pavilion mulai dari Rp528.000++ per orang dengan hidangan buffet di mana anak berumur 4 hingga 11 tahun mendapatkan diskon 40%, Chinese Restaurant Tang Palace mulai dari Rp698.000++ per orang, Japanese Restaurant Imari mulai dari Rp698.000++ di dining hall, dan mulai dari Rp798,000++ di teppanyaki, French Restaurant Vis a Vis mulai dari Rp698,000++ serta Lobby Lounge mulai dari Rp500,000++. Anda juga bisa mendapatkan early bird hingga 20% sampai 23 Desember 2018. (RO/X-11)