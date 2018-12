Warna Baru dalam Menyambut 2019 di Century Park Hotel Jakarta

DI ujung tahun 2018 menuju 2019, Century Park Hotel Jakarta mempersembahkan acara pergantian tahun dengan tema Music Festival. Hotel yang terletak di Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat ini akan menampilkan kemeriahan pesta tahun baru dengan suasana ceria dan fresh serta memberi sesuatu yang berbeda dan berkesan melalui penampilan Lalahuta, The Soulful Band, Wonderland Band dan DJ Quincy Fans.

“Pergantian tahun ini adalah langkah awal Century Park Hotel Jakarta dalam memberi warna baru di kemudian hari, khususnya di 2019, kepada seluruh tamu, baik yang menginap ataupun yang ingin mencari kesenangan dalam malam pergantian tahun di Century Park Hotel Jakarta bersama keluarga dan kerabat. Kami tidak ingin mengecewakan para tamu yang akan hadir malam itu,” ujar Yana Nuraga, General Manager Century Park Hotel Jakarta.

Warna Baru yang diberikan kali ini diharapkan dapat memberikan kesan kepada seluruh para tamu yang akan menghabiskan waktu di Century Park Hotel Jakarta pada 31 Desember 2018 dengan menikmati hidangan makan malam di Dapour Restaurant dan penampilan spesial dari para pengisi acara yang sudah dinanti-nanti.

Acara yang akan dimulai pukul 19.00 WIB itu akan dibuka oleh The Soulful Band dilanjutkan oleh penampilan Wonderland Band. Kemudian menghitung pergantian tahun baru 2019 bersama band yang sedang naik daun, Lalahuta, dan ditutup dengan musik apik oleh DJ Quincy Fans.

Century Park Hotel Jakarta menawarkan harga khusus untuk event ini. Dengan paket kamar mulai dari Rp2.200.000 net/kamar/malam, tamu sudah dapat beristirahat di kamar tipe Deluxe, termasuk sarapan pagi dan dinner malam tahun baru untuk dua orang.

Para tamu juga dapat menikmati berbagai acara yang ditampilkan, buffet dinner di Dapour Restaurant, complimentary new year gift, count down party, dengan harga Rp388.000 net/orang dan Rp150.000 net/orang untuk first drink charge. (RO/X-11)