Buntut Penarikan Pasukan, Menteri Pertahanan AS Mengundurkan Diri

MENTERI Pertahanan Amerika Serikat (AS), Jim Mattis, mengundurkan diri di tengah gelombang protes usai Presiden AS, Donald Trump, memerintahkan penarikan pasukan dari Suriah dan Afghanistan.

Trump berkukuh atas keputusan penarikan pasukan yang terbilang tiba-tiba, serta bersumpah AS tidak akan lagi menjadi "polisi Timur Tengah". Keberadaan pasukan AS sebanyak 2.000 personel di Suriah dinilai tidak diperlukan, mengingat kelompok militan Negara Islam (ISIS) sudah berhasil dikalahkan.

Sosok Mattis sebagai pensiunan jenderal bintang empat membawa kekuatan moderat dalam kepemimpinan Trump yang cenderung impulsif. Akan tetapi, dia sulit menyembunyikan perbedaan pandangan dengan orang nomor satu di Negeri Paman Sam.

"Bagaimanapun Anda berhak memiliki bawahan yang pandangannya selaras dengan Anda. Saya percaya, ini keputusan tepat untuk mundur dari jabatan," ujar Mattis dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Trump.

Dalam suratnya, Mattis mengutarakan perasaannya yang begitu tertekan. Pengunduran dirinya disebabkan perbedaan tajam dengan presiden serta aspek utama lainnya dalam kepemimpinan global AS. Menyambung pesannya, Mattis menyampaikan pujian terhadap keberhasilan koalisi pimpinan AS dalam melawan ISIS. Begitu juga dengan kekuatan NATO, aliansi berumur 70 tahun yang mencakup regional Amerika Utara dan Eropa.

"Saya memandang penting untuk memperlakukan sekutu dengan respect. Termasuk memperjelas dan berbagi informasi mengenai aktor-aktor jahat dan pesaing strategis, dalam empat dekade terakhir," tulis Mattis.

Satu hari hari setelah Trump mengeluarkan keputusan mengejutkan terkait Suriah, seorang pejabat AS mengungkapkan adanya isyarat untuk penarikan signifikan terhadap operasi militer AS di Afghanistan. Sebanyak 14.000 tentara AS berjuang melawan Taliban di Afghanistan, yang merupakan perang terlama sebagai tanggapan terhadap serangan 11 September 2001. The Wall Street Journal melaporkan lebih dari setengah pasukan akan ditarik kembali.

Trump menghadirkan sejumlah mantan anggota militer dalam tubuh pemerintahannya. Termasuk, melakukan penghormatan publik terhadap Mattis, yang selama ini berseberangan dengan perspektif presiden. Pada Oktober lalu, Trump sempat mengisyaratkan kepergian Mattis dalam wawancara dengan CBS.

"Bisa jadi dia akan pergi. Saya pikir dia semacam Demokrat. Maksudku pada titik tertentu, semua orang akan pergi," ucap Trump.

Namun dalam cuitannya di Twitter, Trump memuji kinerja Mattis dengan penilaian capaian yang luar biasa.

Anggota parlemen AS di seluruh spektrum politik menyuarakan keprihatinan atas keputusan Trump. Penarikan militer AS seolah menandai kelahiran kembali ISIS. Kepergian Mattis pun menjadi alarm situasi administrasi pemerintahan yang sulit diprediksi. Sebab, tidak ada lagi sandaran kuat.

Senator dari Partai Republik, Marco Rubio, mengatakan, surat yang ditulis Mattis menyiratkan pesan besar. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, menggiring AS jatuh ke jurang permasalahan. Selain merusak kekuatan aliansi, kebijakan yang salah berpotensi memberdayakan musuh.

Senator dari Partai Demokrat, Mark Warner, menyebut Mattis sebagai pusat stabilitas di tengah kekacauan pemerintahan Trump. Dia pun mengkhawatirkan kebijakan yang dihasilkan kepemimpinan dengan arah tidak menentu. Sementara itu, Pemimpin Senat AS Mitch McConnel, meminta pemerintah AS memelihara pemahaman yang jelas mengenai teman dan musuh. Berikut, mengakui negara-negara seperti Rusia merupakan opsi terakhir.

Anggaran belanja militer dalam pemerintahan Trump melonjak signifikan. Trump memandang penguatan pasukan di dalam negeri memegang peranan penting, khususnya upaya menghalau masuknya imigran ilegal.

"Apakah AS ingin terus menjadi polisi di Timur Tengah tanpa mendapatkan apapun? Yang terjadi adalah pengorbanan nyawa dan triliunan dolar habis untuk melindungi orang lain, dalam hampir semua kasus, tidak menghargai apa yang kita lakukan. Apakah kita ingin berada di sana selamanya? Sudah waktunya yang lain turun untuk bertempur," bunyi cuitan Trump.

Penarikan militer AS akan membuat Rusia menjadi kekuatan global utama dalam konflik Suriah. Rusia telah mengerahkan kekuatan udara untuk mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad.

"Faktanya AS memutuskan untuk menarik pasukannya. Secara keseluruhan, saya setuju dengan Presiden AS mengenai dampak kerusakan yang ditimbulkan serangan ISIS," tutur Presiden Rusia Vladimir Putin saat memberikan keterangan pers akhir tahun.

Putin, yang menggambarkan runtuhnya Uni Soviet sebagai bencana geopolitik bersejarah, memandang sekutu lama Rusia sebagai aset utama dalam memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah. Rezim ulama Syiah Iran diketahui sangat mendukung Assad, seorang pemimpin sekuler dari sekte Alawite yang heterodoks.(AFP/OL-5)