Rayakan HUT ke-­18, Srikandi Galang Dana Program 1,000 Kacamata

SRIKANDI, organisasi yang memiliki visi dan misi untuk menjadi wadah bagi komunitas perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing (WNA), merayakan ulang tahunnya ke-18 di Jakarta Selatan dengan melakukan penggalangan dana.

Penggalanan dana itu dilakukan untuk memberikan dukungan kepada 1,000 orang dari masyarakat yang kurang mampu di Kalimantan Barat sehingga mereka mendapatkan pengecekan kesehatan mata dan kacamata gratis.

Acara makan malam yang sekaligus fund raising ini dibuka dengan pidato oleh Ketua Organisasi Srikandi Mixed Marriage Itha Saleem dan Rahayu Morris selaku salah satu Founder Srikandi Mixed Marriage.

Acara ini juga dilengkapi dengan penampilan para penari melayu dan band yang juga menyanyikan lagu-lagu melayu.

"Perayaan ulang tahun Srikandi yang ke-18 tahun ini menjadi acara terpenting dan terbesar dalam Kalender Tahunan Srikandi dan kami memilih mempersembahkannya kepada saudara kita di Kalimantan Barat. Dan juga mengangkat tema Melayu untuk tetap terus dapat membudayakan adat Melayu terutama dari Kalimantan Barat ," ujar Chairlady Srikandi Itha Saleem.

“Kesehatan mata menjadi salah satu aspek kesehatan yang jarang sekali baik orang-orang maupun organisasi buatkan program sosial. Namun, pada kenyataannya, banyak sekali saudara-saudara kita yang butuh bantuan untuk dapat melihat dengan jelas, sehingga pada ulang tahun kami kali ini kami senang sekali dapat memberikan 1,000 kacamata secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu di Kalimantan Barat,” tegas Ketua Komite Srikandi 18th Anniversary Nur Hasanah.

Suksesnya acara Melayu Night Srikandi 18th anniversary ini berkat dukungan para sponsor antara lain; Quic Rehab & Performance, Phyto Glucol, Natura Derma, Cardea, Fullerton Health, Ammara Clinic, Hawaii Club Bali, Global Assistance & Healthcare, Medilum, Tirta, The sister Wellness, EY Enterprenuer of The Year dan Chic Mart.

Sebagaimana tradisi tahuan Srikandi Mixed Marriage, juga ada prosesi potong tumpeng dalam acara perayaan ulang tahun kali ini.

Itha Saleem memotong tumpeng nasi kuning yang kemudian dipersembahkan kepada Rahayu Morris selaku founder dari Srikandi. Selain itu dimeriahkan dengan penampilan dari para penari dan band dari dari Melayu Rancak.

Kompetisi best dress bagi yang datang menggunakan pakaian sesuai dresscode yaitu baju melayu dan acara puncak lainnya adalah lelang barang-barang sebagai penggalangan dana untuk program 1,000 kacamata untuk masyarakat Kalimantan Barat. (OL-2)