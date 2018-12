Diabetes tidak Terkontrol Buat Biaya Penanganan Semakin Besar

JUMLAH penderita diabetes di Indonesia menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Data dari IDF Diabetes Atlas edisi ke-8 pada 2017, mengungkapkan bahwa jumlah penderita diabetes di Indonesia mencapai 10,3 juta.

Indonesia menduduki peringkat ke-6 dengan jumlah penderita diabetes dewasa tertinggi di dunia. Jika tidak dikendalikan, penanganan diabetes akan semakin sulit.

"Diabetes paling banyak di Indonesia ialah tipe 2 yang disebabkan gaya hidup. Hal ini secara perlahan telah menjadi keadaan darurat bagi kesehatan masyarakat. Itu karena diabetes mengakibatkan komplikasi," ujar dr Fatimah Eliana, SpPD, KEMD, anggota Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI) dalam acara peluncuran hasil studi dengan tema "Scoping Diabetes in Indonesia: A Baseline Study for Designing Innovative Intervention for managing Patient with T2DM” antara AstraZeneca dan Center of Health Economics and Policy Science (CHEPS) Universitas Indonesia di Jakarta, Kamis (20/12).

Dijelaskan Fatimah komplikasi akibat diabetes yang tidak terkontrol antara lain penyakit kardiovaskular, kebutaan, gagal ginjal, dan amputasi. Komplikasi akibat diabetes juga membuat biaya penanganannya di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan lebih besar.

Padahal, diabetes khususnya tipe-2 dapat dicegah dan dikendalikan melalui modifikasi gaya hidup menjadi lebih sehat. Meski demikian, pengendalian diabetes, tidak mudah karena yang paling penting dari pengendalian diabetes ialah deteksi dini untuk menghindari terjadinya komplikasi.

Di sisi lain, diakui pemerintah jumlah prevalensi diabetes melitus di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Data Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukan prevalensi diabetes melitus naik sebesar 1,6% dari 6,9% pada 2013 menjadi 8,5% pada 2018. Itu menjadikan Indonesia sebagai negara keenam dengan jumlah penduduk penyandang diabetes tertinggi di dunia.

"Untuk mengendalikan angka penderita diabetes, pemerintah Indonesia telah menghimbau masyarakat melakukan cek kesehatan fisik, makan sayur dan buah, rutin aktivitas fisik, dan teratur menjalani pengobatan," ujar Direktur Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono di tempat yang sama.

Ketua Persatuan Diabetes Indonesia (PERSADIA) Prof. Dr. dr. Agung Pranoto, SPPD-KEMD menambahkan, umum tingkat kesadaran masyarakat mengenai penyakit diabetes memang masih sangat rendah.

Diabetes melitus merupakan penyakit kronis dan dibutuhkan peranan dari berbagai pihak baik itu dokter, perawat, keluarga pasien bahkan pasien itu sendiri.

Edukasi mengenai penyakit, tindakan preventif serta dampak komplikasi penyakit diabetes menurutnya hal yang sangat penting bagi pasien dan keluarga pasien dalam upaya penanggulangan penyakit diabetes melitus di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Prof. Budi Hidayat, SKM, MPPM, PhD, Ketua Center of Health Economics and Policy Science (CHEPS) Universitas Indonesia memaparkan Studi formatif yang dipimpin oleh Center of Health Economics and Policy Science (CHEPS) Universitas Indonesia, didapatkan lima tantangan utama dalam pengobatan diabetes di Indonesia.

Kelima tantangan tersebut mencakup kurangnya jumlah dan kualitas pelatihan tenaga kesehatan, kurangnya sumber daya manusia yang tersedia untuk dukungan penanggulangan diabetes, ketimpangan ketersediaan infrastruktur umum pada tingkat primer, kurangnya peralatan diagnostik di tingkat primer yang berdampak pada biaya yang lebih tinggi saat perawatan diabetes di tingkat sekunder dan tersier, dan keterbatasan jumlah obat-obatan dan variasi obat diabetes bagi pasien.

Ia berharap dari studi itu dapat memberikan bukti empiris bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan untuk melayani dan mengobati pasien diabetes di Indonesia. (OL-2)