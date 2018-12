Kodaline akan Konser di Indonesia pada Tahun Depan

KODALINE akan kembali menghibur penggemar di Indonesia. Grup musik asal Dublin itu akan singgah di Indonesia dalam rangkaian Politics Living Tour pada 1 Maret 2019. Konser akan digelar di Istora Senayan Jakarta.

Kabar ini dibagikan Kodaline melalui Instagram Stories di akun resmi mereka, Kamis (20/12).

Menurut keterangan poster, tiket mulai dapat dibeli pada 9 Januari nanti.

Kedatangan Kodaline tahun depan adalah kali kedua. Sebelumnya, mereka menjadi penampil dalam We The Fest 2017 yang saat itu juga disaksikan Presiden Joko Widodo.

Pada Desember tahun lalu, Kodaline merilis video musik Ready to Change (From the Streets of Jakarta). Lokasi pengambilan gambar diambil di kawasan Pasar Glodok, Jakarta Barat. (Medcom/OL-2)