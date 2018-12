Hadirkan Suka Cita, Barack Obama Bergaya Sinterklas

SOSOK sinterklas identik menghadirkan suka cita dalam perayaan Natal. Semangat itu menular kepada mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, yang bergaya seperti Sinterklas demi menyenangkan anak-anak pasien rumah sakit.

Pria berusia 57 tahun itu mendatangi rumah sakit anak-anak di pusat kota, dengan berpakaian ala Sinterklas yang diwakili topi warna merah. Tak lupa, dia membawa karung besar berisi hadiah mainan.

Begitu menginjakkan kaki di Washington Children’s National Health System, presiden ke-44 langsung disambut pasien beserta keluarganya dan anggota staf rumah sakit. Mereka kompak menyanyikan lagu Natal berjudul "We Wish You a Merry Christmas".

"Saya ingin berterima kasih kepada kalian semua," ucap Obama kepada seluruh staf rumah sakit. "Sungguh kesempatan luar biasa, saya dapat menemui anak-anak yang hebat dan juga keluarganya, di tengah situasi yang terbilang sulit. Sebagai ayah dari dua anak perempuan, saya memahami situasi yang dialami para perawat, staf, doktor, serta orang-orang yang merawat mereka. Mau mendengarkan dan memegang tangan mereka. Itu hal yang paling penting," tutur suami Michelle Obama.

Lebih lanjutl, dia mengungkapkan kesempatan bertemu dengan anak-anak yang menjalani perawatan dan seisi rumah sakit, menjadi momentum pengingat roh utama dari perayaan Natal.

Obama mendatangi sejumlah kamar pasien, kemudian menyapa dengan ceria. Dia pun melakukan tawa khas Sinterklas "Ho, ho, ho", seraya membagikan hadiah yang dibawanya. Banyak keluarga mengaku akan menghabiskan waktu liburan Natal di rumah sakit.

"Di mana pun keluarga Anda berada, di mana pun orang-orang yang Anda cintai, maka di sana lah Natal berada," kata Obama kepada seorang remaja perempuan, yang mendapat hadiah alat rias dan cat kuku.

Keceriaan Obama langsung direspon sebuah pelukan hangat dari sang remaja. Obama kemudian bertanya kepadanya apakah sudah menjadi gadis yang baik sepanjang tahun ini. "Aku tahu kamu sudah berperilaku baik. Santa juga berpikir demikian," ucap Obama sembari mengusap punggunggnya.

Kepada pasien yang tidak bisa dia kunjungi, Obama memberikan pesan dan berharap mereka dapat menikmati musim liburan. Obama beserta mantan ibu negara, Michelle Obama, juga melakukan kunjungan serupa di beberapa sekolah menengah. Saat menjadi first lady, Michelle Obama rutin melakukan kunjungan perayaan Natal yang bertajuk sosial.(Usatoday/OL-6)