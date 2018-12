Hutan Bromo Rusak, Debit Air Umbulan Menurun

SUMBER Air Umbulan di Desa umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, akan dimanfaatkan dan airnya sebanyak 4.000 liter per detik akan didistribusikan ke lima daerah di Jawa Timur. Namun, debit sumber air itu terus menurun, karena rusaknya lingkungan dan hutan yang menjadi catchmen area (daerah tangkapan).

Pendistribusian air 4.000 liter per detik itu sedianya diwujudkan dengan Proyek SPAM (Sistem Penyedia Air Minum) Umbulan, salah satu proyek strategis nasional Presiden Joko Widodo. Proyek tersebut direncanakan akan beroperasi pada 2019.

"Memang debit Umbulan trennya menurun. Pendistribusian air akan bertahap, tahun pertama sebanyak 2.800 liter per detik, tahun kedua 3.000 liter per detik, lalu tahun kelima sebesar 4.000 liter per detik," kata Direktur PDAB (Perusahaan Daerah Air Bersih) Jawa Timur Joko Triono saat penanaman pohon di Desa Kayukebek, Kecamatan Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan, Kamis (20/12).

Meski pemanfaatan air Umbulan akan segera dilakukan, namun upaya pengembalian debit air sumber hanya dilakukan secara sporadis. Padahal kondisi terkini debit Umbulan kurang dari jumlah kebutuhan yang didistribusikan, yakni sekitar 3.500 liter per detik.

"Makanya pemanfaatan akan bertahap tadi. Selain itu konservasi alam harus dilakukan all out. Bahkan saat ini Pemprov Jatim tengah menyiapkan pergub. Sehingga perbaikan lingkungan bisa dilakukan secara masif dan sistematis agar mampu mengembalikan debit Umbulan," urai Joko.

Catchmen area atau daerah tangkapan air Umbulan adalah kawasan Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru. Luasannya diperkirakan mencapai 70.000 hektare dengan kondisi lingkungannya lebih dari 50% rusak. Penyebabnya, selain penebangan pohon secara serampangan, juga karena alih fungsi lahan.

"Kalau sudah ada payung hukum berupa pergub, pihak terkait akan mudah bergerak. Bahkan alih fungsi lahan bisa dicegah dan kerusakan alam bisa langsung diperbaiki," imbuhnya.

Sementara, peraih Kalpataru 2011 kategori perintis lingkungan, Sugiarto, menyampaikan, terkait penurunan debit Umbulan itu harus segera diatasi. Bahkan debit air Umbulan dikembalikan seperti masa 10-15 tahun lalu yang mencapai 6.000 liter per detik.

"Tidak ada cara lain, penanaman pohon harus dilakukan secara masif. Pemerintah bisa mengarahkan perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan ABT (air bawah tanah) untuk memenuhi kewajibannya menanam pohon di Gunung Bromo yang jadi kawasan inti resapan Umbulan," tegas Sugiarto.

Penanaman pohon sudah dilakukan BUMD Pemprov Jatim, yakni PDAB Jatim, sejak 2013 lalu. Setiap tahun, PDAB Jatim menanam 4.000 pohon. Selama ini penanaman pohon dilakukan di kawasan Gunung Arjuna.

Baru pada 2018, dilakukan penanaman pohon di Gunung Bromo. Hal ini dilakukan PDAB Jatim karena pihak tersebut menjadi perusahaan pengelola dari SPAM Umbulan bersama investor PT Meta Adhi Tama milik konsorsium PT Medco dan PT Bangun Cipta dengan biaya pembangunan sebesar Rp4,51 triliun.(OL-5)