Visi-Misi Jokowi-Amin Dinilai Lebih Seimbang Hingga Jangka Panjang

PENELITI dari Exposit Strategiy Politica Arif Susanto memandang visi-misi dan program yang ditawarkan oleh paslon nomor urut 01 yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin memiliki daya tahan dan keseimbangan dalam konteks pembagunan jangka menegah maupun panjang.

Hal tersebut dikarenakan program-program yang digagas Jokowi-Amin, seperti pembagunan infrasturktur serta penguatan aspek ekonomi bisa menjadi pondasi secara sistemik. Hal tersebut dapat dilihat dari pembagunan ekonomi melalui peningkatan sumber daya manusia secara bertahap serta adanya penguatan infrasturktur yang dapat menjadi pondasi jangka panjang.

"Visi-Misi Jokowi memiliki keseimbangan dan daya tahan. Penjabaran Nawacita didesain terlihat bukan merubah Indonesia dalam 100 hari tetapi dengan beberapa tahap," ujarnya dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (20/12).

Baca juga: Visi Misi Prabowo-Sandi soal Palestina tidak Jelas

Sementara itu, visi-misi dan program paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dinilai lebih bermain di level taktis. Pihaknya mencontohkan seperti adanya program menasionalisasikan One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship, atau OK OCE. Meskipun pelaksanaannya cepat, namun secara sistemik hal tersebut dianggap belum dapat menjaga keseimbangan untuk jangka menegah maupun panjang.

"Konsekuensinya kalau dipraktekan kemungkinan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno efektif dalam jangka pendek, karena cenderung menekankan power dan akleresasi. Sementara Jokowi kuat di level taktis dan strategis," ungkapnya. (OL-6)