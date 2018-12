Anak Lelaki dengan Motorik Bagus, Lebih Mampu Memecahkan Masalah

KEMAMPUAN motorik pada anak lelaki ternyata juga bisa menunjukkan kemmpuannya dalam memecahkan masalah.

Dilansir dari Sciencedaily, anak laki-laki yang terampil menguasai motoriknya ini lebih bisa memecahkan suatu masalah dibanding anak sebayanya yang kurang terampil. Hal ini dibuktikan oleh Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) Study yang dilakukan oleh University of Eastern Finland, yang diterbitkan dalam jurnal Medicine & Science in Sports & Exercise.

Studi ini menemukan bahwa anak laki-laki dengan keterampilan motorik yang lebih baik memiliki skor kognitif yang lebih tinggi. Kognitif ini berkaitan dengan perhatian, penggunaan bahasa, daya ingat, pemecahan masalah, kreatifitas dan pola pikir.

Hal ini berbeda dengan anak laki-laki dengan kebugaran aerobik yang lebih tinggi justru memiliki skor kognitif yang lebih buruk. Pernyataan ini sekaligus mengubah pernyataan studi di tahun sebelumnya yang mengatakan anak-anak dengan tingkat kebugaran aerobik yang baik, tidak memiliki hasil berbeda dalam kognisi.

Namun tim peneliti mengingatkan jika riset selama dua tahun itu belum menjadi acuan untuk korelasi antara keterampilan motorik dengan kognisi. "Penting untuk diingat bahwa hasil ini tidak selalu mencerminkan hubungan kausal antara keterampilan motorik dan kognisi," kata Peneliti Postdoctoral Eero Haapala dari Universitas Jyväskylä yang juga Pengajar Fisiologi Latihan Pediatrik di Universitas Eastern Finland.

Pada anak perempuan, tidak satu pun dari faktor-faktor yang disebutkan di atas dikaitkan dengan keterampilan kognitif. Ini mungkin karena perbedaan biologis atau sosiokultural antara anak laki-laki dan perempuan.

Studi ini meneliti asosiasi longitudinal keterampilan motorik, kebugaran aerobik, dan persentase lemak tubuh dengan kognisi pada 371 anak yang berusia 6-8 tahun pada awal. Keterampilan motorik dievaluasi dengan tes kelincahan, dan keterampilan manual. Keseimbangan Kognisi dinilai oleh Tes Matriks Raven. Beberapa faktor perancu seperti pendidikan orang tua dan pendapatan rumah tangga tahunan dikendalikan dalam analisis.