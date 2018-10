HSBC dan ANA Tawarkan Penerbangan Mewah dan Nyaman

PT HSBC lndonesia (HSBC) bersama Maskapai penerbangan Jepang All Nippon Airways Co Ltd (ANA) menjalin kerja sama menggelar pameran Business Class Seat Showcase and Travel Fair Promo. Pameran business class seat ini pertama di Indonesia yang digelar di Grand Ballroom, Pullman Hotel Central Park Jakarta, 18-21 Oktober 2018.

Maskapai ANA telah mengoperasikan tiga penerbangan dalam sehari dari Jakarta ke Tokyo. Penerbangan internasional ke Tokyo pun kini terhubung ke lebih dari 40 rute domestik di Jepang. Hal ini memberikan berbagai layanan terbaiknya bagi wisatawan Indonesia untuk menjelajahi kota-kota di Jepang.

"Kami berkolaborasi dengan ANA karena saya melihat adanya kesamaan dalam visi untuk memberi pengalaman terbaik kepada customer. Untuk customer yang memiliki antusiasme tinggi dalam traveling, bukan hanya di Asia, kami juga memfasilitasi penerbangan untuk ke Amerika. Kolaborasi ini akan memberi nilai yang akan dinikmati para customer," kata Dewi Tuegeh, SVP and Head of Customer Value Management HSBC, melalui keterangan tertulis, Sabtu (19/10).

Selain pameran business class seat showcase, ANA dan HSBC juga akan mengadakan Travel Tair di Atrium Mal Central Park.

"Saat ini ANA telah mengoperasikan tiga penerbangan dalam sehari dari Jakarta ke Tokyo," kata Nishigori, Chief Representative All Nippon Airways Jakarta.

Nishigori menjelaskan, penerbangan internasional ke Tokyo terhubung ke lebih dari 40 rute domestik di Jepang. Hal ini memungkinkan

wisatawan Indonesia untuk menjelajahi kota-kota lain di Jepang.

Selain itu, penumpang yang akan pergi ke Amerika dan Eropa dapat transit di Tokyo dengan mengambil penerbangan penghubung dengan waktu yang singkat menuju ke 11 kota di Amerika.

ANA memiliki dua tipe kursi business class yang akan ditawarkan, yaitu staggered seat dan cradle seat yang akan tersedia untuk rute penerbangan Jakarta-Jepang dan Jepang-Amerika/Eropa.

Keunggulan yang ditawarkan seat tipe pertama staggered seat ialah letak kursi yang disusun secara berbaris. Jadi, setiap tamu memiliki akses lorong kabin langsung sehingga penumpang tidak perlu khawatir terganggu dengan tamu lainnya saat ingin meninggalkan kursi saat penerbangan.

Tidak hanya itu, seat ini dapat dibaringkan sampai 180 derajat atau sering juga disebut full-flat bed. ANA merupakan maskapai penerbangan Jepang pertama yang memiliki seat yang dapat dibaringkan sampai 180 derajat dan disusun secara berbaris.

Selain full-flat bed, kursi ini juga memiliki beberapa fungsi seperti tempat penyimpanan untuk barang besar di bawah layar and tombol 'do not disturb' yang dapat dinyalakan apabila ingin beristirahat.

Staggered seat ini dapat dinikmati pada penerbangan malam hari Jakarta-Haneda (NH856) dan semua staggered seat. Penerbangan dari Jepang untuk tujuan 11 kota di Amerika dan 6 kota di Eropa.

"Business class seat yang kedua adalah cradle seat, di mana penumpang dapat beristirahat di kursi yang luas dengan lebar 59 inci dan tidur dengan nyaman seperti di keranjang bayi," jelasnya.

Tempat meletakkan kaki atau yang biasa disebut footrest pada seat ini dapat diatur sampai 4 cara. Cradle seat ini dapat dinikmati pada rute penerbangan Jakarta-Narita (NH836) maupun Jakarta-Haneda (NH872) yang berangkat pada pagi hari dari Jakarta.

Selain fasilitas tertera, kedua seat tersebut juga memiliki lampu personal, meja makan yang besar dan luas, stop kontak, dan port USB. (RO/OL-1)