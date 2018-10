Duet Manis Raisa-Dipha Barus

BIDUAN jelita, Raisa, baru saja meluncurkan single anyar berjudul My Kind of Crazy. Single tersebut merupakah hasil kolaborasi pertamanya dengan DJ Dipha Barus. "Lagunya tentang cinta. Beauty and craziness of love," terang Raisa saat jumpa pers peluncuran single tersebut di Jakarta, Kamis (17/10).

Dibalut tempo yang slow, nuansa musik R&B dan soul terasa pekat di lagu berdurasi 4 menit 20 detik tersebut. Membuatnya cocok untuk dinikmati saat bersantai atau membunuh waktu di tengah kemacetan jalan.

Pada lagu ini, Dipha Barus juga bereksplorasi dengan memasukkan beat musik Lo-Fi serta instrumentasi permisif khas musik elektronik yang baru pertama dilakukan.

"Enggak ada kesulitan (berkolaborasi) sih karena kesamaan referensi, terus kadar level bercanda juga sama. Serunya kita sama-sama ingin buat karya yang belum dibuat masing-masing," timpal Dipha.

My Kind of Crazy secara resmi dirilis pada 19 Oktober 2018 di berbagai platform musik digital. Video musiknya dapat disaksikan di situs www.raisa-dipha.com.