Keira Knightley Larang Putrinya Tonton Cinderella dan Little Mermaid

AKTRIS Keira Khighley memberikan batasan tertentu pada putrinya, Edie Knightley Righton dalam memilih tontonan hiburan. Hal itu diungkapkan saaat Keira menjadi bintang tamu program Ellen DeGeneres Show, Selasa, 16 Oktober 2018.

Dia melarang putrinya yang masih berusia 3 tahun itu menyaksikan film Cinderella.

"Dilarang, karena dia harus menunggu pria kaya untuk melindunginya. Tidak, kamu harus melindungi dirimu sendiri," kata aktris berusia 33 tahun itu.

Bintang film Begin Again itu langsung merujuk pada topik sikap ketergantungan kepada seseorang. Di samping itu, dia juga menyebutkan film Little Mermaid sebagai film yang tidak disarankan untuk ditonton sang buah hati. "Lagu-lagunya menarik, tetapi jangan mengorbankan suaramu untuk seorang pria," katanya.

Beberapa judul film yang kemudian disarankan olehnya yakni Frozen, Moana dan Finding Dory (sekuel Finding Nemo).

"Dory adalah yang paling difavoritkan di rumah. Frozen adalah film hebat, Moana tidak masalah," ungkapnya.

Saat ini Keira Knightley tengah disibukkan dengan promo film The Nutracker and the Four Realms besutan Disney. Film tersebut rencananya dirilis di bioskop Amerika pada 2 November mendatang. (Medcom/OL-8)