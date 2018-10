Pertemanan yang Mewangi

BISNIS selanjutnya yang juga sukses dijalankan oleh dua sahabat adalah Botanina. Botanina adalah bisnis yang menjual produk essential oils atau aromaterapi. Bisnis ini dibangun oleh Agustina Ciptarahayu dan Olva Patriani pada tahun 2014 di Bandung. Mereka kemudian menduduki jabatan Agustina Ciptarahayu adalah Founder Botanina, sedangkan Olva Patriani adalah Co Founder Botanina.

Bisnis Botanina dibangun atas pengalaman pribadi Tina dan Olva yang sama-sama memiliki sensitivitas terhadap bau, seperti parfum dan pengharum ruangan.

Pada tahun 2010 Tina menemukan artikel bahwa udara dalam ruangan 2-5 kali lebih banyak mengandung polusi daripada udara di luar ruangan. Sedangkan di sisi lain, banyak produk rumah tangga, seperti pengharum ruangan dan produk perawatan tubuh ternyata mengandung bahan kimia yang beracun. Produk-produk tersebut semakin ditemukan memiliki efek kesehatan negatif pada sistem saraf dan kekebalan tubuh, sistem reproduksi, endokrin, kardiovaskular, dan sistem pernapasan. Dari situlah Tina dan Olva membuat produk pertama Botanina berupa aromaterapi spray.

Botanina memiliki misi membantu keluarga Indonesia dalam mengurangi tingkat pencemaran di dalam rumah. Produk Botanina menggunakan bahan-bahan alami dan berbasiskan essential oil. Botanina fokus pada produk Homecare, Health, Lifestyle, dan Parfume.

Dalam bisnis, Botanina mengusung beberapa prinsip, diantaranya : Honest Ingredients; keterbukaan mengenai bahan-bahan yang digunakan sehingga konsumen dapat menilai apakah produk aman digunakan. Safety First; penggunaan formula yang disesuaikan dengan kelompok umur konsumen. Proven Benefits; pengembangan produk berkelanjutan untuk menghasilkan produk perawatan yang efektif. Affordable Prices; pemilihan bahan dan penetapan harga untuk menghasilkan produk dengan harga yang terjangkau. Serta Organic Ingredients Priority; penggunaan 100% bahan organik secara bertahap.

Sebagai salah satu pendukung misi, Botanina membuat Campaign Less tissue, Less Waste melalui program "Selampai Botanina". Program ini mengajak keluarga Indonesia melalui para Ibu, untuk mengurangi penggunaan tisu. Botanina yakin bahwa melalui tangan perempuan, pesan untuk menggunakan sapu tangan akan lebih mudah disampaikan.