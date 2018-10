Cintaku di Kampus Biru

NOVEL yang dicetak ulang ini merupakan tonggak novel pop Indonesia. Novel tersebut mengambil setting di Yogyakarta, tepatnya di Universitas Gadjah Mada. Kisah tentang Anton, mahasiswa yang tampan, periang, aktif, kocak, dan pintar.

Anton dihadapkan pada sederet masalah jangka waktu studinya yang sudah nyaris berakhir. Marini, pacarnya yang ngebet minta dinikahi, dilema menghadapi dosen galak dan masalah organisasi intrakampus. Anton mencoba menyelesaikan masalah-masalahnya satu per satu. Orangtuanya hanya mampu membiayai kuliahnya selama lima tahun.

Anton mencoba membicarakan masalahnya dengan Bu Yusnita baik-baik. Namun, dosen itu tetap bersikeras terhadap keputusannya. Ketika berlangsung riset di Dataran Tinggi Dieng, Anton mengerahkan segala bujuk rayu dan perhatiannya, akhirnya dosen itu berhasil 'dijinakkannya' dan Anton jatuh cinta kepadanya. Marini, yang merasa kurang diperhatikan, berpaling ke sahabat Anton. Sementara itu, Erika, mahasiswi cantik yang sedang ditinggal pacarnya studi di Jerman, jatuh hati juga kepada Anton.

Penulis: Ashadi Siregar

Jumlah Halaman: 144

Tanggal Terbit: 1 Oktober 2018

Penerbit: Gramedia Pustaka Utama