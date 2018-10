Indef: Indonesia Bisa Lalui Evil Winter

INDONESIA diyakini bisa melalui masa gocangan ekonomi yang dianalogikan sebagai evil winter. Goncangan itu diprediksi akan segera datang.

DIREKTUR Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengemukakan keyakinan itu dalam diskusi Persiapan Indonesia menghadapi Evil Winter di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (19/10).

"Saya sangat optimistis pemerintah bisa melawan evil winter," kata Enny.

Enny menilai kebijakan ekonomi saat ini bisa membuat pemerintah bertahan dalam menghadapi goncangan perekonomian dunia. Apalagi, negara-negara besar tidak akan bisa mempertahankan kebijakan yang menimbulkan ketidakstabilan ekonomi global.

"Apapun kebijakan dari negara besar pasti tidak mungkin dilakukan terus-menerus. Terpenting bagaimana kita bertahan setidaknya hingga 2019," kata Enny.

Lebih lanjut, Enny mengingatkan kebijakan guna mengatasi permasalahan ekonomi tidak bisa dikeluarkan dengan instan. Ia pun meminta pemerintah tetap pada kebijakan menekan impor demi meredakan tekanan defisit neraca perdagangan.

Sebelumnya, istilah evil winter ramai dibicarakan setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan dalam pidatonya pada pertemuan tahunan International Monetery Funds (IMF) dan World Bank di Nusa Dua, Bali, beberapa waktu lalu.

Jokowi memakai analogi dalam serial populer asal Amerika Serikat (AS) Game of Thrones untuk menggambarkan betapa kompetisi yang tidak sehat akibat perang dagang pada akhirnya akan menghancurkan pemenangnya sekalipun.

"Yang penting ialah kekuatan bersama untuk mengalahkan evil winter agar bencana global tidak terjadi dan agar dunia tidak berubah menjadi tanah tandus yang porak-poranda yang menyengsarakan kita semua,” kata Jokowi. (A-2)