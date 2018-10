Perbaikan KBB Tergantung pada Demokrasi Lokal

PEMERINTAH Jokowi-JK sudah melakukan terobosan-terobosan penting untuk menjamin KBB (Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan). Bukan karena adanya penurunan tindak kekerasan, tetapi naiknya tren berbuat baik selama tahun 2017 berdasar laporan Wahid Foundation 2017.

Dalam riset tersebut, ditunjukkan tindakan-tindakan kekerasan didominasi oleh aktor nonnegara terutama ormas (FPI) dan faktor negara di lokal (polres dan pemda) terutama di DKI dan Jabar. Berbeda dengan sebelumnya, pemerintah pusat telah menunjukkan sikap tegas berupa zero tolerance terhadap intoleransi dan melakukan upaya-upaya terukur terhadap sikap tersebut.

“Presiden telah mengeluarkan perpres tentang Harlah Pancasila 1 Juni, pembentukan BPIP, perppu ormas, perpres Pendidikan Karakter, serta berinisiasi untuk merevisi UU Terorisme yang tujuannya mempromosikan toleransi dan menindak tegas tindakan ujaran kebencian,” jelas Ketua Kaukus Pancasila sekaligus anggota Board dari IPPFoRB (International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion and Beliefs), Eva Sundari.

Eva pun menegaskan, perbaikan jaminan kebebasan di tingkat pusat berupa kebijakan dan perbaikan UU perlu penegakkan hukum sekaligus upaya kultural oleh masyarakat.

“Ya, kita memang masih mewarisi problem-problem masa lalu yang belum bisa terselesaikan karena sebagian direkomendasikan diselesaikan di daerah juga,” tutur Eva Sundari.

Di masa pemerintahan Jokowi-JK, parlemen dinilai aktif memperjuangkan hak KBB melalui inisiatif Kaukus Pancasila yang sudah berdiri sejak 2008. Selain terus melakukan mediasi dan lobby-lobby untuk penanganan dan pencegahan kasus kekerasan KKB, tahun 2017 Kaukus Pancasila dapat melakukan kampanye membangun toleransi terutama di kalangan guru-guru bekerja sama dengan BPIP, MPR dan LSM yang bergerak di bidang pendidikan.

“Penegakkan HAM KBB bukan saja urusan eksekutif, tapi juga legislatif dan yudikatif yang di luar wewenang presiden. Ini soal tingkat spiritualitas masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan terutama terhadap kelompok minoritas yang sering jadi korban,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia berharap terselenggara diskusi tentang perbaikan pendidikan kewarganegaraan yang lemah dan pendidikan agama yang kurang mengajarkan toleransi.

Eva pun menambahkan terkait maraknya kasus pelanggaran hak KBB dan tindakan kekerasan di daerah menunjukkan permasalahan saat ini sering dipicu oleh ormas-ormas intoleran yang sama. Karena itu, kepolisian beserta masyarakat harus bersama-sama melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas tersebut.

Meski demikian, Eva sepakat terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, Presiden harus memerintahkan Jaksa Agung untuk membuat terobosan bagi penanganan warisan kasus-kasus pelanggaran HAM. Beberapa kasus yang sudah diselidiki DPR dan Komnas HAM harus ada yang ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung sebagai pelaksanaan janji kampanye Jokowi.(RO/OL-5)