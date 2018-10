Energi Warna Asia Sariayu Semarakkan Asian Games

SEREMONI pembukaan dan penutupan Asian Games 2018 yang memukau, tak lepas dari keindahan gerak tari ribuan performer dengan sentuhan tata rias nan energik.

Di balik riasan para performer, ada Sari Ayu Martha Tilaar sebagai merek lokal yang dipercaya mempercantik 3.500 performer pada pembukaan dan 1.500 performer pada penutupan.

Saat pembukaan Asian Games 2018, Sabtu (18/8), Martha Tilaar mengusung tema Sariayu color trend 2018 inspirasi Jakarta, sebagai kunci di balik kemegahan pertunjukan yang berlangsung selama sekitar 120 menit tersebut.

Kilau warna-warni Jakarta yang gemerlap, dinamis, sporty, dan full of spirit terpancar dalam wajah semua pengisi acara di Gelora Bung Karno (GBK) malam itu.

Tari kolosal menampilkan ragam kekayaan budaya dari ujung barat hingga timur Indonesia. Kekompakan gerak tari Ratoh Jaroe asal Aceh menjadi pembuka, dilanjutkan belasan provinsi lain, seperti tari Piring asal Sumatra Barat, tari Kecak asal Bali, dan penampilan masyarakat adat Papua.

Dengan mengusung semangat ‘Local Wisdom Go Global’, Sariayu dengan Puspita Martha International Beauty School sukses mengangkat kecantikan khas Nusantara di layar kaca Asia. “Merupakan kesempatan dan kehormatan luar biasa bagi Sariayu Martha Tilaar sebagai The Authentic Beauty of Indonesia dapat menjadi bagian dari sejarah perjalanan Asian Games. Kami dipercaya sebagai make-up resmi opening

dan closing ceremony Asian Games 2018 yang menampilkan konsep khusus yang spektakuler,” ujar Vice Chairwoman Martha Tilaar Group, Wulan Tilaar.

Pastinya bukan hal mudah untuk menciptakan tata rias dan rambut yang apik pada ribuan orang. Akan tetapi, dengan kerja keras, keahlian, dan produk yang berkualitas, hal tersebut dapat dilakukan dengan maksimal.

Untuk itu, Martha Tilaar menyiapkan penata rias dengan kemampuan terbaik. “Kami telah memiliki banyak penata rias terbaik dari Puspita Martha International Beauty School,” ujar Wulan.

Untuk memenuhi kebutuhan tata rias, Sariayu membentuk tim khusus sebanyak 370 orang yang terdiri atas make-up artist dan hairstylist dari Martha Tilaar Group. Selain professional makeup artist dari Martha Tilaar

Group maupun Puspita Martha tersebut, juga dilibatkan penata rias dari Komunitas Difabel Jakarta.

Penutupan

Begitu pun pada penutupan Asian Games 2018, Minggu (2/9). Sorak kagum dan pujian mengalir setelah menyaksikan penampilan luar biasa yang menghadirkan nuansa negara Asia, seperti Indonesia, Tiongkok, Korea, dan India. Panggung pesta penutupan dapat dibilang menjadi perwujudan Energy of Asia yang sesungguhnya.

Tak hanya musisi, juga artis berbakat Tanah Air, band populer dari Korea Selatan, Ikon dan Super Junior, penyanyi dari India, Siddarth Slathia,

serta sejumlah artis negara lain sukses menyajikan penampilan terbaik mereka. Hujan deras yang turun sejak sore hari tidak mengurangi kemeriahan acara. Make-up para performer pun tetap stay on dan tidak luntur.

Kali ini, #TheColorsofAsia yang terinspirasi dari kecantikan perempuan Asia serta produk Sariayu yang cocok untuk berbagai karakter dan jenis kulit menjadi konsep utama tema make-up acara penutupan, mulai natural look sampai character make-up dapat diaplikasikan secara maksimal.

Hasilnya, panggung pesta pembukaan dan penutupan menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menghadirkan pertunjukan berskala internasional. Hal ini membuat pemerintah dan masyarakat berani bermimpi karena semakin yakin terhadap kemampuan Indonesia menyelenggarakan acara besar. (Was/S1-25)