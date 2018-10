Lady Gaga akan Jadi Ursula?

LADY Gaga tampaknya akan menjadi bintang baru di panggung sinema. Pernyanyi berjuluk Mother Monster itu disebut akan memerankan tokoh Ursula dalam film Little Mermaid Live-Action besutan Disney yang disadur dari karya Hans Christian Andersen.

Agustus lalu, aktris Zendaya dikabarkan akan memerankan tokoh sentral Ariel tetapi belum ada konfirmasi resmi.

Film ini disutradarai Rob Marshall yang sebelumnya memimpin proyek film Chicago, Into the Woods, dan Mary Poppins Returns. Naskah dikerjakan oleh Jane Goldman.

Komposisi musik film ini melibakan Alan Menken dan Lin-Manuel Miranda. Rencananya proses produksi dilakukan di Puerto Rico dan Cape Town Afrika.

Sebelumnya, Lady Gaga tampil dalam American Horror Story besutan Ryan Murphy. Dia mendapatkan piala Golden Globe atas perannya sebagai The Countess. Rumornya dalam waktu dekat, Lady Gaga akan memulai debut di panggung Broadway dalam Funny Girl.

Disney tampaknya perlahan mengangkat kembali kisah animasi unggulan koleksinya. Sebelum Little Mermaid, beberapa judul film yang juga sudah dan akan dirilis yakni Beauty and the Beast, Aladdin, The Lion King, serta Lilo and Stitch. (Medcom/OL-2)