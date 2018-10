Unggul dalam Pelayanan, Lintasarta Raih Penghargaan Data Center

DALAM peningkatan kapabilitas dan beragam produk solusi layanan sebagai total Information and Communication Technology (ICT solution), Lintasarta melakukan sejumlah terobosan dan perbaikan.

Atas kinerjanya itu, perusahaan berhasil meraih penghargaan untuk kategori 'Best Improved Data Technoloy Governance and AI' untuk layanan data center dan cloud, di ajang Data Technology Governance, AI and Analytics Summit and Awards 2018 di Jakarta, Kamis (18/10).

Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI) menganugerahkan penghargaan itu merupakan yang pertama digelar bekerja sama dengan sejumlah asosiasi dan lembaga survei. Kegiatan ini pun didukung Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Lintasarta dinilai memiliki keunggulan dalam meningkatkan lini layanan data center dan cloud services, termasuk perlindungan keamanan dan back up system-nya yang memastikan keandalan layanan Data Center dan Cloud dengan standar kualitas layanan prima.

Penghargaan itu diterima langsung Marketing General Manager Lintasarta, Bayu Adi Pramono. Sejumlah perusahaan lain serta institusi dan lembaga pemerintahan juga meraih penghargaan dalam berbagai kategori atas capaian dan perbaikan yang dilakukan terkait bidang inovasi ICT solution.

Lintasarta meraih penghargaan dalam kategori 'Best Improved Data Technoloy Governance and AI', dengan penilaian didasarkan atas keberhasilan yang dilakukan dalam menerapkan teknologi perlindungan data pengguna untuk layanan data center dan cloud.

Data center Lintasarta dibangun berdasarkan standar dan sertifikasi internasional.

Begitu juga untuk cloud services yang juga terus diperkuat sistem keamanannya, sebagai bagian dari keseriusan Lintasarta mengembangkan bisnis dan layanan sebagai perusahaan ICT solution.

"Atas nama pemerintah, saya menyambut positif kegiatan ini karena mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru, dalam pengembangan sektor ICT di Tanah Air," kata Menkominfo, Rudiantara, pada sambutan di acara tersebut.

Melalui keterangan yang diterima Kamis (18/10), Menkominfo menegaskan, kegiatan ini sejalan dengan tekad pemerintah untuk membangun ekosistem digital dan percepatannya, terutama dalam rangka memasuki era ekonomi digital dan industri 4.0 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai strategi dalam meningkatkan daya saing industri dan ekonomi nasional di masa depan.

Ajang penghargaan ini diharapkan teurs mendorong akselerasi implementasi dan penggunaan teknologi digital untuk kalagan dunia usaha, industri, institusi kepemerintahan, serta instansi lainnya, karena akan berimplikasi luas bagi upaya peningkatan daya saing pembangunan nasional di kancah global.

Rudiantara juga berharap para vendor dan perusahaan-perusahaan pengembang solusi ICT, dapat terus berinovasi sebagai antisipasi untuk memenuhi tren tuntutan kebutuhan solusi ICT yang juga makin tinggi di kalangan dunia usaha dan berbagai institusi lainnya.

Terkait penghargaan yang diraih, Direktur Utama Lintasarta, Arya Damar, mengatakan, penghargaan ini membuktikan keandalan dan kualitas layanan data center dan cloud, sehingga pantas untuk menjadi pilihan utama bagi pelaku industri nasional.

Capaian ini melengkapi penghargaan yang telah diraih Lintasarta data center dan cloud sebelumnya. Di antaranya 'Data Center for Corporate Customers' dalam ajang Service Quality Award 2018 di Jakarta, 'Data Center Service Provider of The Year' di ajang 2018 Asia Pacific ICT Awards di Singapura, dan 'Telco Cloud Service Provider of The Year' dari Frost and Sullivan Indonesia Excellence Award 2017 di Jakarta. (RO/OL-1)