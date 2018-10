TBIG Raih Dana Rp628 M dari Obligasi III Tahap II

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menyelesaikan penerbitan obligasi berkelanjutan III tahap II tahun 2018. Dari obligasi tersebut terkumpul dana Rp628 miliar dengan tingkat kupon tetap 8,50% untuk tenor 370 hari dan dibayarkan setiap kuartal.

Penggunaan dana obligasi setelah dikurangi biaya penerbitan akan digunakan semuanya untuk pembayaran sebagian kewajiban finansial entitas anak perseroan, khususnya pinjaman revolving sebesar US$200 juta dari credit facilities yang ada.

Melalui keterangan resminya, obligasi TBIG III tahap II itu memperoleh peringkat AA- dari Fitch Indonesia dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia hari ini.

Chief Financial Officer TBIG Helmy Yusman Santoso mengatakan per 30 Juni 2018, total pinjaman perseroan, jika dihitung dalam dolar AS yang dilindung nilai dengan kurs lindung nilainya, ialah Rp19.688 miliar dan total pinjaman senior sebesar Rp13.744 miliar.

“Dengan saldo kas Rp700 miliar, total pinjaman bersih menjadi Rp18.988 miliar dan total pinjaman senior bersih menjadi Rp13.044 miliar,” ujarnya.

Helmy menyatakan perseroan senang karena bisa mengakses pasar obligasi rupiah dalam keadaan suku bunga naik dan rupiah mengalami volatilitas.

“Obligasi TBIG III tahap II ini meningkatkan komponen pinjaman rupiah dalam struktur permodalan kami. Leverage kami kini masih jauh di bawah pembatasan obligasi kami agar tak lebih tinggi dari 6,25x untuk rasio total pinjaman (dengan menggunakan kurs lindung nilai) terhadap EBITDA kuartal terakhir yang disetahunkan,” kata Helmy.

CEO TBIG Hardi Wijaya Liong menyampaikan perseroan memiliki struktur utang yang kuat karena utang sepenuhnya ­terlindung nilai, jangka panjang, dan masih banyak ketersediaan komitmen yang belum ­digunakan.

“Semua lindung nilai kami tetap efektif pada level kurs rupiah saat ini. Kami menjaga strategi lin­dung nilai kami yang berhati-hati dengan menggunakan instrumen lindung nilai derivatif berkelanjutan,” pungkas Hardi. (E-3)