Tiga Bendungan Baru Siap Dibangun Tahun Ini

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan memulai pembangunan tiga bendungan baru hingga akhir tahun ini.

Ketiga bendungan itu ialah Tiga Dihaji di Sumatera Selatan, Bener di Jawa Tengah, dan Sidan di Bali. Kontrak ketiga bendungan dengan nilai sebesar Rp8,44 triliun telah ditandatangani pada Selasa (16/10).

Secara rinci, pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang diproyeksikan memiliki kapasitas tampung 104,83 juta meter kubik memerlukan biaya sebesar Rp3,82 triliun.

Adapun, nilai investasi Bendungan Bener ditetapkan sebesar Rp3,79 triliun dengan kapasitas 90,39 juta meter kubik dan Bendungan Sidan senilai Rp830 miliar dengan kapasitas 3,8 juta meter kubik.

Bendungan Tiga Dihaji dan Bendungan Bener ditargetkan rampung pada 2023 sedangkan Bendungan Sidan ditargetkan dapat beroperasi pada 2021.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Hari Suprayogi mengatakan tambahan bendungan akan meningkatkan rasio jumlah tertampung dengan jumlah penduduk di Indonesia.

Saat ini, rasio baru mencapai 50 meter kubik per kapita per tahun dan ditargetkan, pada 2030, rasio akan naik menjadi 120 meter kubik per kapita per tahun.

Pemerintah menargetkan pembangunan 65 bendungan yang terdiri dari 16 proyek lanjutan dan 49 pengerjaan baru semasa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Seluruh pembangunan dikerjakan bertahap pada kurun 2015-2019 dan ditargetkan rampung paling lambat 2023 mendatang.

"Penyelesaian 65 bendungan pada 2023 akan meningkatkan separuh target sehingga masih diperlukan pembangunan bendungan lagi di masa mendatang," ujar Hari melalui keterangan resmi, Kamis (18/10).

Dalam jumlah air yang bisa ditampung, posisi Indonesia saat ini berada satu tingkat di atas Ethiopia yang memiliki rasio jumlah air tampung sebanyak 38 meter kubik per kapita per tahun dan jauh di bawah Thailand yang memiliki rasio hingga 1.200 meter kubik per kapita per tahun. (OL-2)