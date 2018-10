Bintang The Nun akan Tampil di Godzilla vs Kong

DEMIAN Bichir yang baru saja tampil dalam film horor The Nun, akan bermain dalam film monster terbaru Godzilla vs Kong dari Legendary dan Warner Bros.

Bichir akan bergabung dengan Milie Bobby Brown, Julian Dennison, dan Brian Tyree Henry sebagai karakter utama dalam film duel monster itu, yang disutradarai Adam Wingard.

Produksi film ini akan dimulai pada November di Atlanta dan akan tayang perdana pada 22 Mei 2020. Hal itu dilansir The Hollywood Reporter, Rabu (17/10) waktu setempat.

Karakter dan plot ceritanya masih belum diungkap. Namun, film tersebut akan mempertemukan dua monster raksasa ikonik, dengan sebuah promosi mengenai siapa yang berhak menyandang gelar raja semua monster Godzilla atau Kong.

Bichir pernah dinominasikan dalam Academy Ward atas aktingnya di film drama A Better Life dan sempat tampil dalam The Hateful Eight garapan Quentin Tarantino.

Bichir berperan sebagai pendeta yang menghadapi iblis jahat dalam The Nun, film spin-off The Conjuring dengan pendapatan tertinggi yang meraup US$359 juta di seluruh dunia.

Aktor ini juga akan tampil dalam remake The Grudge yakni Chaos Walking dan siap bermain sekaligus memproduseri The Grand Hotel. (OL-2)