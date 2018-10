Penguatan Rupiah Masih Bergerak Rapuh

PERGERAKAN rupiah diharapkan kembali melanjutkan kenaikan setelah pada penutupan perdagangan, Rabu (17/10), ditutup menguat 0,27% pada level Rp15.140 per dolar AS.

Hal itu terjadi meski diimbangi dengan kenaikan dolar AS jelang rilis pertemuan Gubernur Bank Sentral AS atau FOMC minutes meeting.

Beberapa sentimen yang cukup membantu penguatan rupiah antara lain harapan Menkeu terhadap kenaikan UMP tahun depan yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, penilaian positif sejumlah kalangan terhadap asumsi rupiah terhadap dolar AS dalam RAPBN 2019 sebesar Rp15.200, hingga penilaian membaiknya penerimaan negara sehingga dapat mengurangi defisit anggaran di bawah 2,2% dari PDB.

"Diperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran 15.158-15.132. Masih adanya sejumlah sentimen positif, terutama dari dalam negeri cukup membantu penguatan rupiah," ujar analis asosiasi analis efek Indonesia Reza Priyambada, Kamis (18/10).

Akan tetapi, kenaikan ini dapat rapuh seiring dengan potensi dolar AS kembali menguat jelang dirilisnya FOMC minutes dan turunnya mata uang pounsterling Inggris seiring dengan penurunan data consumer price Inggris. Terlihat rupiah pada pukul 09.45 JATS melemah 0,28% di level Rp15.192 per dolar AS.

"Diharapkan tekanan global dapat lebih berkurang sehingga berimbas pada berbalik turunnya dolar dan membuat rupiah berkesempatan untuk kembali menguat," tutup Reza. (OL-2)