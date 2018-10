Publik Singapura pun Terpingkal dengan Gaya Amin

MA’RUF Amin membuka kuliah umum dengan pengantar­ yang membuat lebih 150 hadirin terpingkal dan bertepuk tangan. “Mungkin pertama kali ada pemakalah di kesempatan (public lecture) ini yang memakai sarung,” kata profesor bidang hukum ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang, Jawa Timur ini. Hadirin tertawa.

“Saya kebetulan sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan juga Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jadi, sarung ini (salah satu) pakaian ulama Indonesia,” kiai asal Banten alumnus Pesantren Tebu Ireng Jombang ini menambahkan.

“Kebetulan waktu saya dipilih Pak Jokowi sebagai calon wakil presiden, saya tanya beliau, Pak Jokowi, apa saya harus ganti kostum?” Hadirin kembali terbahak.

“Beliau mengatakan, Pak Kiai tetap saja tampil sebagai ulama. Karena itu, saya di mana pun, sepanjang tidak dilarang, saya akan memakai sarung, walaupun saya juga punya celana.” Hadirin kembali terpingkal-pingkal.

Kiai Ma’ruf kemudian kembali membacakan pidato. Sesekali, Kiai Ma’ruf bicara lepas di sela baca pidato dengan menyelipkan penjelasan tambahan, selipan dalil dan kaidah atau ungkapan Arab, atau melontarkan joke-joke ringan khas kiai NU, sambil terus mengumbar senyum.

Seri Kuliah Umum Pemimpin Indonesia digelar RSiS-NTU (S Rajaratnam School of International Studies–Nanyang Technological University), di Ruang Taurus & Leo, Lantai 1, Hotel Marina Mandarin, Singupura, selama 1,5 jam, mulai pukul 15.30 WIB waktu setempat sampai 17.00 WIB.

Acara dibuka dan dipandu Tan Sie Ceng, Head of Institute of Defence and Strategic Studies­, RSiS. Public Lecture itu dihadiri 150 peserta terdaftar, dan beberapa peserta yang masuk tanpa mencatatkan nama di absensi. Peserta bukan hanya dari kalangan akademisi dan peneliti, melainkan juga tampak ada peserta dari pimpinan beberapa bank, pelaku bisnis, Kamar Dagang Singapura, dll.