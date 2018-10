Generasi Kedua Honda Brio Berorientasi Ekspor

SELAIN memenuhi kebutuhan kendaraan di dalam negeri, produksi All New Honda Brio berbagai varian juga ditujukan untuk pasar ekspor. Karena itu, PT Honda Prospect Motor percaya diri secara kualitas Honda Brio generasi kedua tersebut sudah memenuhi selera pasar internasional.

Meski demikian, Direktur Pemasaran dan Layanan Purna Jual HPM Jonfis Fandy belum mau membeberkan negara mana yang jadi incaran ekspor dari mobil yang juga masuk dalam kategori mobil murah ramah lingkungan (LCGC) tersebut. Menurutnya, sampai saat ini pihaknya masih menunggu dokumen kepastian ekspor dari negara tujuan.

"Rencana ekspor dipastikan ada. Tapi, nanti kami akan beritahu kembali ke negara mana saja ekspor dari All New Honda Brio terbaru ini," kata Jonfis di sela-sela penyerahan 200 unit perdana All New Honda Brio kepada pembelinya di Gandaria City, Jakarta, Sabtu (13/10).

Bila ekspor terealisasi, All New Honda Brio akan menjadi mobil produksi Honda Indonesia perdana yang masuk dalam pasar ekspor setelah terakhir kali Honda Indonesia mengekspor Honda Freed ke kawasan Asia Tenggara pada 2009 yang produksinya kemudian dihentikan pada 2016.

Honda sebenarnya tetap melakukan kegiatan ekspor selama ini, tapi hanya berbentuk ekspor komponen ke sejumlah negara di benua Asia dan Amerika. Soal pasar ekspor mobil utuh, Jonfis juga belum bisa memastikan negara yang dituju sama dengan pasar ekspor komponen Honda.

"Kita hanya memastikan bahwa kualitas yang ada dalam All New Honda Brio merupakan kualitas internasional karena kami ingin terus memastikan menjadi pemimpin pasar di segmen ini. Kami telah melakukan survei agar kualitas internasional yang ada tetap bisa digunakan dengan nyaman di Indonesia," ujar Jonfis.

Di sisi lain, All New Honda Brio yang memiliki dimensi lebih lebar dan punya karakter yang menyatu dengan jiwa muda dan sporty pengendaranya itu, sejak diperkenalkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 mendapat sambutan positif dari masyarakat Indonesia.

Pemesanan Honda Brio generasi kedua mencapai lebih dari 2.000 unit dengan varian yang paling diminati ialah Brio Satya hingga 70% dan sisa 30% milik Brio RS. Jonfis menegaskan, All New Honda Brio menawarkan konsep three joys atau tiga kesenangan yang meliputi kesenangan saat membeli, kesenangan saat memiliki, dan kesenangan saat menjual kembali.