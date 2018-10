Sindir 'James Bond' Memakai Gendongan, Piers Morgan Dihujani Kecaman

Piers Morgan, pembawa acara televisi The Good Morning Britain, tengah dihujani kecaman oleh warganet. Pasalnya, selebritas yang terkenal akan sindiran-sindirannya via twitter itu mengejek bintang film James Bond, Daniel Craig, yang baru-baru ini tersorot lensa kamera ketika sedang menggendong bayi perempuannya dengan baby carrier Tula.



Dalam akun twitternya, Morgan bercuit, "Oh 007...not you as as well?!!! #papoose #emasculatedBond".

Papoose adalah istilah untuk tas yang dipakai untuk menggendong anak. Biasanya dikenakan di punggung.

Cemoohannya terhadap suami aktris Rachel Weisz itu pun langsung direspons warganet. Tidak sedikit yang mengkritik cuitan Morgan, termasuk di antaranya ialah 'Captain America' alias aktor Chris Evans. Menurut Evans, hanya pria yang meragukan kemaskulinitasannya saja yang meributkan bagaimana pria lain menggendong anaknya.



Petarung UFC Alex Volkanovski juga tidak ketinggalan berkomentar. Bahkan, ia mengunggah fotonya tengah menggendong bayinya dengan baby carrier saat di pesawat.

Akan tetapi, kecaman dari warganet rupa-rupanya tidak menggentarkan Morgan. Dalam cuitannya beberapa waktu kemudian, ia bersikukuh dengan anggapannya tentang betapa konyolnya pria yang mengenakan babycarrier.

"I just hate papooses. I know the shrieking Twitter mob is trying to bully me into liking them - but they will fail in their mission," cuitnya lagi.

Yang menarik, akun twitter Good Morning Britain kemudian membuat survei mini yang mempertanyakan perlu tidaknya James Bond memakai baby carrier di film mendatang. Dan, ya, lebih dari 50% responden menjawab perlu. (M-2)