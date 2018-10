Smart Analytics Multipolar Technology Sajikan Analisa Bisnis Terintegrasi

DI era digital ini, pertumbuhan data yang sangat pesat tidak terelakkan lagi. Pertumbuhan data di dalam suatu organisasi bisa menjadi pertanda bertumbuhnya bisnis, dan dapat menjadi dasar untuk analisa bisnis hingga pengambilan keputusan.

Namun apakah analisa ini bisa diandalkan keakuratannya?

Pemanfaatan data bisa berdampak signifikan dalam peningkatan performa perusahaan (data-driven performance), tentunya dengan ditunjang solusi yang tepat sehingga memudahkan berbagai sektor industri memasuki era Artificial Intelligence (AI), mulai dari data, governance, dan machine learning data science.

"Perusahaan-perusahaan harus bersiap memasuki era AI. Secara teknis persiapan itu dimulai dari alur data yang baik,” kata Consulting and Enterprise Business Director, PT Multipolar Technology Tbk, Halim Mangunjudo, saat membuka seminar bertajuk 'Unlock the Value of Your Data in New Ways to Accelerate Your Journey to AI', di Jakarta, Rabu (17/10).

"Alur data ini dimulai dari pengumpulan data (collect) yang memudahkan dalam mengumpulkan data yang tersebar di berbagai departemen, kemudian dilakukan pengaturan data (organize), dengan melakukan data cleansing di mana data yang dobel atau duplikasi akan disortir dan digabung menjadi satu data yang valid.

Selanjutnya adalah Menganalisa data (Analyze) guna mengolah data-data yang sudah bersih tadi untuk kebutuhan analisa dan pengambilan keputusan penting terkait arah bisnis perusahaan," kata Halim lagi.

Untuk itu, PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) menyajikan paket Solusi Smart Analytics dari IBM yang cocok diterapkan antara lain di sektor industri manufaktur, ritel, e-commerce, layanan kesehatan, telekomunikasi, perbankan, asuransi, multifinance, logistik, dan pemerintahan.

Solusi Smart Analytics mampu membantu sektor manufaktur untuk memprediksi kapan dibutuhkan perawatan mesin, hasil produksi, dan inventori; di sektor ritel bisa digunakan untuk membaca perilaku pelanggan; untuk rumah sakit bisa mendukung diagnosa; di sektor telekomunikasi dan media bisa untuk memprediksi pengalaman dan loyalitas pelanggan.

Solusi Smart Analytics juga berguna di sektor perbankan dan finansial dapat dimanfaatkan untuk memprediksi perilaku nasabah dan dalam memenuhi regulasi /compliance. Tentunya semua ini bisa terwujud jika memiliki data yang ‘bersih’ atau valid, dengan format penginputan data yang konsisten, dan terintegrasi.

"Perkembangan AI saat ini telah mencapai kondisi dimana teknologi AI sudah bisa mempelajari dan memperbaiki dirinya sendiri. AI beberapa tahun ke depan akan lebih aktual dalam mengembangkan diri. Ini semua berkat pengembangan software-nya. IBM mendukung software dan hardware untuk pengembangan AI ini," kata Dept Head and Power Storage Presales, Multipolar Technology, Lindra Heryadi.

Sementara itu, Analytics Platform Seller IBM Cloud and Solutions Group PT IBM Indonesia, Albertus Ivan Darmawan, menegaskan bahwa pengelolaan data menjadi sangat penting bagi perkembagan perusahaan.

"Saat ini, kita semua sepakat bahwa data dan pengelolaannya menjadi sangat penting," kata Ivan.

Tantangan pengelolaan data ini pun bisa dipecahkan lewat penerapan Smart Analytics.

Penerapan Smart Analytics memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk menangani: kapasitas data yang besar, kompleksitas pengolahan data, pelaporan dan analisa lebih akurat, integrasi data lebih cepat, dan tingkat keamanan yang tinggi. (RO/OL-1)