Asuransi Berbasis Digital ala Astra

PERKEMBANGAN industri teknologi yang begitu pesat sangat berdampak pada perekonomian Indonesia secara umum, salah satunya industri asuransi. Agar tidak tertinggal oleh teknologi, para pelaku industri asuransi harus harus terus berinovasi.

Direktur Astra International Suparno Djasmin menyebutkan, saat ini ada sekitar 120 juta pengguna internet di Indonesia. Di mana setiap orang begitu mudahnya mencari informasi secara mandiri melalui smartphone.

"Sebagian besar pengguna internet berusia 15-49 tahun, ini target market yang luar biasa. Inovasi teknologi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi terkait perlindungan, baik itu perlindungan jiwa, pendidikan dan lain-lain," ujar Suparno saat peluncuran produk berbasis digital terbaru Happyone.id di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Rabu (17/10).

Dalam kesempatan tersebut Suparno menyebutkan, produk berbasis digital terbaru Asuransi tersebut sangat memudahkan konsumen dalam mendapatkan perlindungan.

"Cukup dengan satu kali mendaftar, konsumen akan mendapatkan satu akun yang bisa membeli produk perlindungan apapun yang ada di happyone.id," jelasnya.

Dengan tagline 'my all in one insurance' produk asuransi terbaru dari Astra ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan asuransi perlindungan, dan pembeliannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Hal senada disampaikan CEO Asuransi Astra Rudy Chen, Astra akan memberikan pelayanan asuransi ini sama baiknya dengan pelayanan terkait asuransi sektor otomotif yang sudah menjadi brand astra selama ini.

"Untuk menjaring terutama konsumen millenial, produk berbasis digital ini dapat diakses secara fleksibel, kapanpun, dimanapun. Mulai dari pembelian produk hingga cek status dan riwayat polis," ujar Rudy.

Saat ini ada empat produk asuransi yang ditawarkan happyone.id, asuransi jiwa (happyme), asuransi pendidikan (happyedu), asuransi kebakaran rumah (happyhome) dan asuransi perjalanan (happytrip).

"Kita harapkan dalam 3 tahun ke depan pemasukan premi happyone.id sebesar 5 persen dari sekitar 5 triliun premi asuransi astra keseluruhan per tahun," tambah Rudy.(OL-08)