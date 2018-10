Indonesia akan Promosi Konsep Ekonomi Biru dan Konservasi Maritim di OCC 2018

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan keuntungan Indonesia menjadi tuan rumah Our Ocean Conference (OCC) 2018 secara ekonomi sangat besar, terlebih Indonesia bisa mempromosikan konsep ekonomi biru (blue economy) dan konservasi untuk sektor kemaritiman di seluruh dunia.

Konsep itu akan dikampanyekan karena dinilai bisa membantu menyelamatkan ekosistem bumi yang semakin terpuruk akibat eksplorasi ekonomi dunia.

"Misalnya sumber daya laut itu banyak yang migratoris, contohnya dalam bidang perikanan. Kita jaga Laut Banda, tetapi banyak Blue Fin (tuna sirip biru) bertelur di tempat lain. Jika mereka jaga, pasti akan mendapatkankan keuntungan yang sama," kata Susi di acara konferensi pers Our Ocean Conference 2018 di Gedung KKP, Jakarta, Rabu (17/10).

Terkait perubahan iklim, lanjut Susi, semestinya dihadapi secara bersama oleh negara-negara di dunia. Indonesia memiliki kepentingan untuk menunjukkan komitmen dan menggalang dukungan global dalam memanfaatkan potensi kelautan. Hal itu dilakukan dengan pendekatan keberlanjutan sebagai inti dari konsep ekonomi biru.

"Kalau kita tidak komitmen, seluruh negara pemilik pulau-pulau kecil saat permukaan air naik maka kerusakan parah pasti hilang pulau kita. Keuntungannya ya tidak bisa dilihat seperti mengumpulkan uang seratus rupiah. Tetapi secara ilmiah, blue economy, prinsipil dan sustainability daripada sumber daya laut kita akan terjaga," paparnya.

Ia menegaskan perubahan iklim mampu merugikan semua pihak. Sementara jika dijaga, keuntungan Indonesia tidak terkira dengan nilai uang.

"Jika suhu naik 2 derajat maka orang akan kepanasan, manusia pasti terancam kehidupannya, pertanian bisa hancur dan hutan bisa hancur. Jadi tidak bisa dinilai secara materi, karena keuntungannya banyak, besar tidak terkira," lanjutnya.

Oleh karena itu, jika blue economy tidak dilakukan, dampak buruk sangat besar dan bisa merusak produktivitas apapun yang ada di muka bumi.

"Badai lebih sering dan banyak kerusakan yang menyebabkan efek tidak langsung. Tetapi jika suhu terjaga, sawah juga bagus. Laut mempengaruhi semuanya," ungkapnya.

Sebagai tuan rumah, Indonesia bisa lebih menyuarakan perihal tersebut. Ia pun menyampaikan porsi kepentingan Indonesia akan menjadi fokus dalam acara internasional itu.

"Kita sebagai tuan rumah, yang mengatur siapa saja yang bicara. Jadi kepentingan kita lebih besar karena sebagai leading. Nah hosting itu juga me-leading apalagi kita hosting akan lebih didengar suara kita, so important to lead to be leader," pungkasnya.(OL-5)